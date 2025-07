OWNDAYS EYE CAMP แสงสว่างจากใจ สู่การมองเห็นที่สดใส - โครงการเพื่อสังคมจาก โอนเดส์

OWNDAYS - โอนเดส์ ร้านแว่นตาชั้นนำจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างสรรค์แว่นแฟชั่นทันสมัย แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของการ "ส่งคืน" สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยหัวใจที่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้คน จึงเกิดเป็นโครงการอันแสนอบอุ่นที่ชื่อว่า "OWNDAYS EYE CAMP" กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผ่านการมอบ “แว่นตา” เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกลลองจินตนาการถึงเด็กๆ ตัวเล็กๆ ที่ต้องหรี่ตาจนหยี พยายามเพ่งมองตัวหนังสือบนกระดานอันแสนเลือนราง หรือไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในบทเรียนได้อย่างชัดเจน จนทำให้การเรียนรู้ติดขัด ภาพเหล่านั้นบาดลึกในใจ จนเกิดเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้ทีมงานของเราทุกคนมุ่งมั่นในภารกิจส่งมอบการมองเห็นที่สดใสให้แก่เด็กน้อยผู้รอคอยแสงสว่างแห่งโอกาส เพราะภารกิจของเรา คือการจุดประกายความหวังภารกิจของ OWNDAYS EYE CAMP นั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เราต้องการ “คืนกำไรส่วนหนึ่งสู่สังคม” จากความเชี่ยวชาญด้านแว่นตา สู่การช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีคุณภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเราที่ทำด้วยใจ ผ่าน “การตรวจวัดสายตา” อย่างแม่นยำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย “การส่งมอบแว่นตา” พร้อมบริการระดับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านการมองเห็นที่ชัดเจนทุกครั้งที่ทีมงาน OWNDAYS EYE CAMP เริ่มต้นการเดินทางสู่พื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกในประเทศเนปาล หรือชุมชนอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทย บรรยากาศมักจะอบอวลไปด้วยความคาดหวังและรอยยิ้มที่สดใส ดวงตาที่จับจ้องหรือรอยยิ้มที่ออกมาจากใจของชาวบ้านที่เฝ้ารอการมาเยือน โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังครั้งใหม่ ที่ส่งตรงผ่านการ มอบแว่นตาฟรี และ บริการตรวจวัดสายตา ให้กับผู้ที่ขาดแคลนภายในพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมอย่างเรียบง่าย ทีมงานโอนเดส์จะเริ่มต้นภารกิจด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ ทุกคนทำงานอย่างพิถีพิถัน ตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแม่นยำ พร้อมให้คำแนะนำการเลือกแว่นตาที่เหมาะสม และปรับเลนส์ให้เข้ากับค่าสายตาที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นที่การ ดูแลสุขภาพตา และ แก้ไขปัญหาสายตา ให้กับทุกคนอย่างใส่ใจที่สุดในปีนี้ OWNDAYS Thailand ได้ขยายภารกิจแห่งการให้ สู่ดินแดนภาคใต้อย่าง โรงเรียนสภาราชินี 2 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย น้องๆ นักเรียน ที่อาจไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาทางสายตา การมองเห็นที่ไม่ชัดเจนอาจกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของพวกเขา จนบางครั้งก็กลายเป็นกำแพงขวางกั้นความฝันทีมงาน OWNDAYS EYE CAMP เดินทางมาถึงพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาที่ครบครัน บรรยากาศในวันแรกเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ที่มารวมตัวกันด้วยแววตาใสซื่อ การตรวจวัดสายตาเป็นไปอย่างพิถีพิถัน บางครั้งเราได้ยินเสียงอุทานเบาๆ จากเด็กๆ ที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาสายตา เพราะพวกเขาคุ้นชินกับภาพที่เลือนรางมาโดยตลอด การตรวจวัดสายตาในวันแรกนี้ จึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของความหวังใหม่ สำหรับ น้องๆ นักเรียน ทั้งหลายหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในการผลิตแว่นตาสำหรับเด็กน้อยทั้งหลาย ทีมงาน โอนเดส์ ได้กลับมายังโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง อีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้แตกต่างออกไป เรานำ "แว่นตา" มาเพื่อพวกเขา วินาทีที่แว่นตาคู่ใหม่ถูกสวมใส่บนใบหน้าของเด็กๆ คือช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดคำพูดขอบคุณพร้อมรอยยิ้มกว้างจากเด็กๆ ทำให้เรารู้ว่า...การมองเห็นไม่ใช่แค่เรื่องของสายตา แต่มันคือเรื่องของ "โอกาส" ในชีวิต การที่เรา มอบแว่นตาฟรี ให้กับ น้องๆ นักเรียน คือการเปิดประตูบานใหญ่สู่โลกกว้าง ผ่านความรู้และอนาคตที่พวกเขาจะได้สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง เพราะเราเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า การมองเห็นที่คมชัด คือ โอกาสทางการศึกษา ที่สำคัญที่สุดที่สามารถ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” และ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ได้อย่างยั่งยืนในหลายพื้นที่ห่างไกล ร้านแว่นตา หรือศูนย์จักษุ เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง OWNDAYS เข้าใจดีว่าการมอบแว่นตาเพียงหนึ่งอัน อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนคนหนึ่ง โครงการนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการเข้าถึงผู้คนอีกมากมายที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือดังนั้น OWNDAYS EYE CAMP ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรม CSR ชั่วครั้งชั่วคราวที่จัดขึ้นแล้วก็ผ่านไป แต่นี่คือ "พันธกิจระยะยาว" ที่จะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่เต็มเปี่ยม เราตั้งใจที่จะแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า "แสงสว่างแห่งการมองเห็น" จะยังคงถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก…OWNDAYS EYE CAMP คือเรื่องราวของความห่วงใยอันลึกซึ้ง การแบ่งปันจากใจ และการส่งมอบโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง ตอกย้ำถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่ไม่ได้เป็นเพียงคำพูด แต่เป็นการกระทำที่สัมผัสได้ "Sharing the vision with the world"