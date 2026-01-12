OR เร่งเยียวยาดีลเลอร์ปั๊มน้ำมันชายแดนใต้โดนบึ้ม ส่งวิศวกร-อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมคาดทยอยเปิดให้บริการใน 15 วัน

OR เร่งเยียวยาผู้แทนจำหน่ายปั๊มPTT Stationทั้ง 11แห่งที่โดนบึ้ม3จว.ชายแดนใต้ ส่งวิศวกรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หวังให้กลับมาทยอยเปิดปั๊มให้บริการภายใน15วัน
เมื่อเวลา 01.04น. วันที่ 11 ม.ค.2569 เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงและวางระเบิดที่สถานีบริการน้ำมันPTT Station ทั้ง 11แห่งใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูให้ผู้ประกอบการ และประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดนั้น OR ในฐานะผู้บริหารแบรนด์สถานีบริการ PTT Station พร้อมรับตามนโยบายดังกล่าว โดยได้เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้
1. OR จะส่งวิศวกรและอุปกรณ์ต่างๆ จากส่วนกลาง เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการได้ภายใน 15 วัน จนครบทุกสถานี
2. ระบบอุปกรณ์ทรัพย์สินที่ OR ให้ผู้แทนจำหน่ายยืมใช้ในสถานีบริการ อาทิ ตู้จ่ายน้ำมัน OR จะรีบจัดส่งจากส่วนกลางไปทดแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. สำหรับความเสียหายอื่นๆ OR จะเป็นตัวกลางในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อเยียวยาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและคืนสภาพ
4. ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาที่ไม่ครอบคลุมโดยประกันภัยหรือภาครัฐ OR จะมีมาตรการในการช่วยเหลือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคืนสภาพ หรือ ส่วนลดในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
OR ขอส่งความห่วงใยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออยู่เคียงข้างและร่วมฟื้นฟูไปด้วยกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สถานีบริการ PTT Station ทุกแห่ง สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด