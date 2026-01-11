ORประสานหน่วยงานดูแลความปลอดภัย-ตรวจสอบความเสียหาย หลังเกิดบึ้มปั๊มน้ำมัน 11แห่งใน3จังหวัดชายแดนใต้

ORแสดงความเสียใจเหตุบึ้มปั๊มน้ำมันพีทีที สเตชั่นทั้ง 11แห่งใน3จังหวัดชายแดนใต้ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และเร่งตรวจสอบความเสียหาย
จากกรณีเกิดเหตุระเบิด ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ORได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
OR ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านโปรดติดตามข่าวสาร พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรการป้องกันดูแลต่อไป