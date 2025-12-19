พีทีที สเตชั่น ขึ้นแท่นเบอร์ 1 หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน “ระดับสีเงิน” สูงสุดในไทย

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และ นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน ณ บริเวณวงเวียนริมน้ำ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันตามเส้นทางการเดินทางหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันกว่า 7,000 สถานี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1- 26 ธันวาคม 2568 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ สะท้อนความตั้งใจของภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและเสริมสร้างมาตรฐานการค้าภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” โดยปัจจุบัน มีสถานีบริการที่ผ่านการรับรองหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน “ระดับสีเงิน (รักษามาตรฐานต่อเนื่อง 6 เดือน)” จำนวน 1,912 สถานี คิดเป็น ร้อยละ 86 ของสถานีบริการพีทีที สเตชั่นทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็น แบรนด์สถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมาตรฐานในระดับนี้จำนวนมากที่สุดในประเทศ และอยู่ระหว่างการการมุ่งสู่การรับรองระดับสูงสุดคือระดับสีทองที่ต้องรักษามาตรฐานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี อีกด้วย
นายพิมาน กล่าวว่า การเข้าร่วม ‘โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน’ ของกรมการค้าภายในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและความตั้งใจของ OR ที่ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานการให้บริการของ พีทีที สเตชั่น โดย พีทีที สเตชั่น ได้รับป้ายหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีเงินจำนวนมากที่สุด ณ ขณะนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้ทีมงาน ในการเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการให้บริการต่อไป เราจะยังคงร่วมมือกับกรมการค้าภายในอย่างใกล้ชิด และตรวจประเมินภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่า พีทีที สเตชั่น ให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ โครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ถือเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายที่ได้ปรับปรุงให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยปรับลดอายุคำรับรองหัวจ่ายน้ำมันจากเดิม 2 ปี เป็น 1 ปี ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับการตรวจสอบให้คำรับรองจากเดิม ±0.5% เป็น ±0.3% และสำหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างใช้งานจากเดิม ±1% เป็น ±0.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในอาเซียน