เติมน้ำมันครบ500บาทรับฟรีมะพร้าว 1ลูกช่วง 4-6 ธ.ค.นี้ที่PTT Stationในกรุงเทพฯ

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมเปิดกิจกรรม “เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย เติมน้ำมันรับฟรี มะพร้าว” ณ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 188 สถานี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด พร้อมส่งต่อผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงสู่มือผู้บริโภค โดย พีทีที สเตชั่น ได้รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมันครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีมะพร้าว 1 ลูก (จำกัด 1 ลูก/ใบเสร็จ) โดยรวมแล้วมีการจัดสรรผลผลิตกว่า 20,000 ลูก เพื่อกระจายให้กับลูกค้าในสถานีบริการที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทยตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2568 ซึ่งเป็นหนึ่งในความตั้งใจของ พีทีที สเตชั่น ที่จะสนับสนุนเกษตรกรไทยให้สามารถระบายผลผลิตได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำ ขณะเดียวกันก็ส่งต่อความสุขเล็ก ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ พีทีที สเตชั่น ผ่านผลไม้ไทยสดใหม่ที่มากด้วยคุณภาพและรสชาติ โดย OR รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกร รวมกว่า 20,000 ลูก มูลค่ากว่า 170,000 บาท เพื่อนำมากระจายสู่ผู้ใช้บริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ
ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกร แต่ยังตอกย้ำว่า พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนตามแนวคิด Living Community ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาด และส่งต่อผลผลิตคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้ชุมชน และส่งต่อความสุขให้กับผู้คนที่มาใช้บริการ โดย พีทีที สเตชั่น ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ พร้อมเดินหน้าเป็นศูนย์รวมพลังของชุมชน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและครอบคลุมในทุกพื้นที่