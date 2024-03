OR คว้า 5 รางวัลในงาน 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมรับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในฐานะบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดย พีทีที สเตชั่น ได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand ครองอันดับ 1 ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 21 และรางวัลพิเศษ Innovation Brand Award แบรนด์ที่มีนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นำเสนอออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอในด้านของ พีทีที ลูบริแคนท์ส ได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand รักษาตำแหน่งอันดับ 1 ในหมวดยานยนต์ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 และรางวัลพิเศษ Global Thai Brand Award ในฐานะแบรนด์ที่มีนวัตกรรมนำเสนอออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า พีทีที สเตชั่น และ พีทีที ลูบริแคนท์ส เป็นแบรนด์สถานีบริการน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 มาอย่างยาวนานปัจจุบัน พีทีที สเตชั่น ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 โดยมีจำนวนสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกว่า 2,200 แห่ง และในต่างประเทศรวมกว่า 400 แห่ง สำหรับ พีทีที ลูบริแคนท์ส น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยมานานกว่า 45 ปี และส่งออกไปจำหน่ายแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น และ พีทีที ลูบริแคนท์ส ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเติมเต็มให้ผู้คม ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน