SPRC และ คาลเท็กซ์ ส่งต่อพลังน้ำใจ ลงพื้นที่ส่งมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC และ คาลเท็กซ์ โดยบริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ลงพื้นที่ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยนำน้ำดื่มคาลเท็กซ์เติมสุข ขนาด 1,500 มิลลิลิตร (แพ็คละ 6 ขวด) จำนวน 8,000 แพ็ครวมมูลค่า 200,000 บาท ไปมอบให้แก่ ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
เราพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในยามยากลำบาก และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการส่งมอบในครั้งนี้ ยังช่วยเสริมกำลังให้ศูนย์พักพิงสามารถดูแลผู้ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงบทบาทขององค์กรในการมีส่วนร่วมต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
SPRC และ คาลเท็กซ์ ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องในภาคใต้ทุกพื้นที่ที่กำลังเผชิญอุทกภัย และหวังว่าความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน