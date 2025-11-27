“สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย” น้ำใจงาม ส่งข้าวพรีเมียม 30 ตันช่วยพี่น้องชาวใต้ประสบภัยน้ำท่วม

ร้อยเอ็ด - สหกรณ์เกษตรวิสัยส่งมอบข้าวหอมมะลิกว่า 6,000 ถุง หรือ 30 ตัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดภาคใต้ และที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยเป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม บรรจุถุง 5 กิโลกรัม พร้อมส่งมอบผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรสงขลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย บ้านนกเหาะ ตําบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย เร่งควบคุมบรรจุข้าวสารหอมมะลิเกรดเอ ตรา “เกิดบุญ” ชนิดถุง 5 กิโลกรัม บรรจุใส่กระสอบ 6,000 ถุง จํานวน 30 ตัน เพื่อเร่งนําขึ้นรถ ที่เป็นคันหัวลาก 15 ตัน และรถพ่วง 15 ตัน รวมทั้งสิ้น 30 ตัน รวมมูลค่า 1,110,000 บาท เดินทางลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมขังอย่างรุนแรง
นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย กล่าวว่า หลังจากทราบเหตุความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ก็ได้ประสานกับส่วนกลาง แจ้งความประสงค์จะส่งข้าวไปให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทราบจากสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายที่ภาคใต้และจังหวัดสงขลา ว่าไม่สามารถส่งของเข้าพื้นที่ได้
จึงจะนําข้าวสารบรรเทาทุกข์ 30 ตัน ส่งมอบไปยังสหกรณ์การเกษตรสงขลา รับผิดชอบกระจายข้าว แจกจ่ายไปสู่ผู้เดือดร้อนเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ซึ่งหลังจากส่งสิ่งของไปแล้ว คาดว่าจะถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งยังจะติดตามสถานการณ์ หากยังมีความรุนแรง และสถานการณ์ไม่คลี่คลาย ก็จะประสานให้ความช่วยเหลือ ด้านอื่นๆ หรือหากข้าวสารไม่เพียงพอ ก็จะประสานถึงความต้องการ เตรียมจะส่งไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป
นางบุญเกิดกล่าวต่อว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สหกรณ์สามารถช่วยด้วยความรวดเร็วในครั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาสมาชิกกว่า 8,000 ครัวเรือนไว้อยู่แล้ว สามารถจัดสรรเงินไปให้ความช่วยเหลือสังคม โดยประธานมีอำนาจตรงในการตัดสินใจนำเงินที่เป็นผลกำไรที่ตั้งเป็นกองทุนออกมาใช้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเคยมีมาโดยตลอด
เหตุอุทกภัยเกิดขึ้นที่ภาคใต้กระทบต่อพื้นที่เครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน จึงแจ้งไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบถึงความตั้งใจในการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ส่งข้าวสาร 30 ตัน คิดเป็นวงเงิน 1,110,000 บาท เข้าไปช่วยเหลือ เป็นข้าวพรีเมียม ชนิดถุง 5 กิโลกรัม ซึ่งสะดวกที่ผู้ประสบภัยสามารถรับไปได้ง่าย โดยช่วยเหลือประสานส่งข้าวถุงไปยังสหกรณ์เครือข่ายสทิงพระ จ.สงขลา นำไปช่วยเหลือถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อน