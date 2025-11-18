รัฐบาลชี้สัญญาณบวกข้าวหอมมะลิราคาขยับ ตั้งเป้า 15,000 ต่อตัน เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร

“อัยรินทร์” รองโฆษกฯ เผย สถานการณ์ข้าวหอมมะลิราคาขยับ ถือเป็นสัญญาณบวก รัฐบาลตั้งเป้าขยับราคาแตะ 15,000 บาทต่อตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร
วันนี้ (18พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม. (18 พ.ย) ได้มีการพูดถึงราคาข้าวที่ขณะนี้มีการปรับตัวสูงขึ้น วันนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 13,500 บาทต่อตัน โดยประมาณการ ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการชะลอการขายข้าว ซึ่งเป็นการตัดยอดปริมาณข้าวออกจากท้องตลาดทำให้ราราคาสินค้าภาคการเกษตร ประเภทข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่ขณะนี้มีราคาอยู่ที่ 13,500 บาทต่อตัน
ทั้งนี้ เพื่อ "มอบของขวัญปีใหม่" ให้คนไทย รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าราคาให้ขยับขึ้นแตะ 15,000 บาท/ตัน หากดูสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนา เนื่องจากภาพรวมราคาข้าวเริ่มมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุด พบว่าราคารับซื้อข้าวในหลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อาทิ ราคาการรับซื้อที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (จังหวัดร้อยเอ็ด) ซึ่งขณะนี้ราคารับซื้อ ข้าวหอมมะลิ ได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 13.80 บาทต่อกิโลกรัม (หรือ 13,800 บาทต่อตัน)
“รัฐบาลย้ำว่า สถานการณ์ราคาข้าวขาขึ้นในขณะนี้ ถือเป็นข่าวดี โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาข้าวยังมีทิศทางที่ดี และในรอบนี้ราคาข้าวอาจจะขยับตัวสูงขึ้นไปแตะถึงระดับ 15,000 บาทต่อตัน สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการพัฒนาคุณภาพ มีแนวทางสนับสนุน เครื่องบรรจุและผลิตพันธุ์ข้าว สำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก นำร่อง 200 แห่ง และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว นำร่อง 1 ล้านไร่ เพื่อเปลี่ยนให้ชาวนาไปปลูกข้าวโพด และปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว