“พาณิชย์”เกาะติดน้ำท่วม ประสานผู้ผลิต ห้าง เร่งกระจายสินค้า สกัดขาดแคลน โก่งราคา

กรมการค้าภายในเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ พบห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าบางแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราว หรือให้บริการได้ไม่เต็มรูปแบบ จากน้ำท่วมทางเข้า-ออก ถกผู้ผลิต ผู้ค้า ห้าง วางแผนกระจายสินค้าเข้าพื้นที่เสี่ยงแล้ว ป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน ขอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน สินค้ามีเพียงพอ พร้อมสั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจเข้ม สกัดโก่งราคา กักตุน
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยพบว่า จุดที่ได้รับผลกระทบมีทั้งในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง และปัตตานี โดยห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าบางแห่ง ต้องปิดให้บริการชั่วคราว หรือให้บริการได้ไม่เต็มรูปแบบ จากปัญหาน้ำท่วมเส้นทางเข้า–ออก และด้านความปลอดภัย ขณะที่ร้านบางแห่งยังคงเปิดจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กรมจะร่วมประชุมกับผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และห้างค้าส่งค้าปลีก เพื่อวางแผนกระจายสินค้าเข้าพื้นที่เสี่ยง และปรับเส้นทางขนส่งสินค้าให้เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนในระยะสั้น และมีผลกระทบกับประชาชน โดยกรมขอให้ประชาชนทยอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน เพราะได้ประสานผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายให้เตรียมสต็อกสินค้า พร้อมเร่งส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมทันทีที่เส้นทางเอื้ออำนวยแล้ว
ขณะเดียวกัน ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และห้ามขายแพง ห้ามกักตุนสินค้าโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเด็ดขาด โดยโทษไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หากกักตุน โก่งราคา มีโทษปรับ 1.4 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ