วิจัยกสิกรฯประเมินน้ำท่วมภาคใต้คาดกระทบเศรษฐกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท-ราว0.13%ของจีดีพี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่สงขลาและหลายจังหวัดภาคใต้ต่อเศรษฐกิจ เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ผลกระทบทันทีจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งพอจะประมาณได้ ส่วนที่สองจากความเสียหายต่อสินทรัพย์ ซึ่งซับซ้อนกว่า เพราะความเสียหายอาจทยอยรับรู้ในอนาคตโดยหลายภาคส่วน นอกเหนือไปจากครัวเรือน เช่น รัฐบาล สถาบันการเงิน คู่ค้า ฯลฯ
สำหรับส่วนแรก ผลกระทบอาจไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาทในกรอบเวลา 1 เดือน หรือราว 0.13% ของ Nominal GDP บนสมมติฐานเหตุการณ์รุนแรงในช่วง 10-15 วันแรก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ช่วงแรกประสบภัยแทบทุกพื้นที่ และความรุนแรงทยอยลดระดับลงในอีก 10-15 วันถัดมา
นอกจากนี้ เมื่ออุทกภัยทยอยคลี่คลาย ผู้ประสบภัยยังต้องจัดการความเสียหายของสินทรัพย์ ซึ่งการรับรู้ผลกระทบเพิ่มเติมในส่วนที่สอง คงจะทยอยใช้เวลา และขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น เงินออมและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละครัวเรือน ภาวะเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้และคู่ค้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน ตลอดจนมาตรการจากภาครัฐ