'มาดามหยก' ส่งอินดี้ทีม ร่วมกับจิตอาสากว่า 50 ชีวิต เหนือ-อิสาน จัดเรือสปีดโบ๊ท เจ็ตสกี อาหาร น้ำดื่ม ลงพื้นที่หาดใหญ่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้(26 พ.ย.)น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy) และ ประธานชมรม Change Together กล่าวถึง สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ ว่า หลังจากทางอินดี้ทีม ชมามChange Together & Indy Team ไปช่วยส่งอุปกรณ์ สิ่งของจำเป็นให้ทหารบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะช่วงนี้ มีอากาศหนาวเย็น จึงได้มีการส่งเสื้อกันหนาว และเสบียงอาหารต่างๆไปให้ ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจชายแดนแล้ว ก็บังเอิญมีปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ โดยเฉพาะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่เกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา มาดามหยก ได้มอบหมายให้ นายชาญชัย โตพฤกษา รองประธานชมรม Change Together และนายนเรศร์ เกิดดี นำทีมงาน Indy Team เดินทางลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านผู้ประสบภัย โดยเดินทางจากภาคอีสาน 2 ทีม จากภาคเหนือ 2 ทีม นำโดยเอมมี่จิตอาสา และ ทีมคุณบาสรวมจำนวนอาสาสมัครกว่า 50 คน แล้วไปสมทบกับอาสาสมัครของพรรคก้าวอิสระในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่หาดใหญ่
นางสาวกชพร กล่าวว่า สิ่งที่เราได้จัดเตรียมไปมีทั้งเรือที่มีเครื่องยนต์ เกือบ 20 ลำ มีเจสกี 8 ลำ และสปีดโบ๊ท เพื่อสามารถขับไปตามซอยเล็กๆในการหาผู้ประสบภัยได้ รวมทั้งยังมีอาหารการกิน ต่างๆ โดยใส่รถสิบล้อไปจำนวน 2 คัน ซึ่งรถของอินดี้ทีมจากพรรคก้าวอิสระ ได้ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำท่วมวันที่ 2 ซึ่ง ขณะนี้กำลังหาจุด ที่น้ำไม่ท่วมเพื่อเป็นที่ตั้งโรง ทานของพรรคก้าวอิสระ (Indy) เพื่อ ทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ ประสบภัยด้วย ทั้งนี้หากในพื้น ที่ยังขาด หรือต้องการสิ่งใด ทาง อินดี้ทีมของพรรคก้าวอิสระ ก็สามารถส่งไปให้เพิ่ม เติมได้ตลอด
หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ กล่าวว่า อินดี้ทีมของเรา จะไปอยู่ในจุดโซนที่ 8 ซึ่งถือว่าเป็นโซนอันตราย และโดยระหว่างทางที่อินดี้ทีมเดินทางไปนั้น ก็ได้พบเรืออาสาสมัครด้วยกันคว่ำทางทีมจึงได้เข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากเจอปัญหาลมแรงและน้ำไหลแรง
“ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวอิสระ Indy team และประธานชมรม Change Together
ขอส่งกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัย น้ำท่วมในภาคใต้ ทุกคนทุกครอบครัว ขอให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาตินี้ต่อไปเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ จะคลี่คลายลง ขอให้อดทนอีกนิดเพราะขณะนี้ความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือภาคเอกชนหรือแม้แต่ประชาชน ที่ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ต่างพร้อมใจกันที่จะให้ความช่วยเหลือและ support ตลอดเวลา และหากประสบภัย หรือญาติผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะติดต่อหรือ inbox มาในเพจของพรรคก้าวอิสระได้เลย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคน inbox เข้ามาจำนวนมากเรียกว่าทุกนาทีเลยซึ่งเราก็ยินดีอย่างมากและไม่ลังเลที่จะประสานงานต่อและแจ้งอาสาสมัครในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเลย”
นางสาวกชพร กล่าวต่อว่า อินดี้ทีมของพรรคก้าวอิสระ มีการประสานกับอาสาสมัครในพื้นที่จากฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล มูลนิธิหรือ ภาคส่วนใด ก็ตามเราสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะเหตุการณ์นี้ใหญ่ เกินกว่าที่รัฐบาลหรือหน่วยงานใดจะดำเนินการเพียงลำพังฝ่ายเดียวได้ ต้องอาศัยทุกฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสีย จากภัยพิบัติครั้งนี้