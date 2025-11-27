SPRC-คาลเท็กซ์ส่งมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC และ คาลเท็กซ์ โดยบริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ลงพื้นที่ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยนำน้ำดื่มคาลเท็กซ์ จำนวน 8,000 แพ็ครวมมูลค่า 200,000 บาท ไปมอบให้แก่ ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
เราพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในยามยากลำบาก และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการส่งมอบในครั้งนี้ ยังช่วยเสริมกำลังให้ศูนย์พักพิงสามารถดูแลผู้ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่อง