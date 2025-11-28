กรมป่าไม้ “ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่” แจกจ่ายอาหารปรุงสุก ให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (28 พ.ย.2568) กรมป่าไม้ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลีอผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย
นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่จัดตั้งขึ้นนั้น เพื่อบูรณาการเร่งรัด ขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมประกอบอาหารปรุงสุก พร้อมจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยชั้นในของอำเภอเมืองหาดใหญ่ ในมื้อเช้าจะนำไปที่หมู่บ้านโคกเมา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1,500 กล่อง สำหรับในช่วงเที่ยงและเย็นนำไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย (บริเวณโรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกจำนวน 1,500 กล่อง
นอกจากนี้ กําลังพลและยานพาหนะที่กรมป่าไม้ได้จัดส่ง ลงไปเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ อพยพ และขนย้ายทรัพย์สิน แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชน สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟู จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ซากวัสดุ และสิ่งของ ตลอดจนการทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบภัย ก็จะกระจายกันไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่หน่วยงานในพื้นที่ขอความช่วยเหลือ