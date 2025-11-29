MK GROUP เร่งส่ง “วัตถุดิบ-น้ำดื่ม” รวมพลังช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค เดินหน้าส่งต่อพลังแห่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวหาดใหญ่ หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เร่งระดมทีมงานลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับสภาชาดไทย จังหวัดสงขลา พร้อมจัดส่งวัตถุดิบที่จำเป็น อาทิ ไข่ไก่, ข้าวสาร, ซาลาเปา, เนื้อหมู, เนื้อวัว, ผักสดหลากชนิด, น้ำมันพืช และน้ำแร่ จากแบรนด์ เอ็มเค เรสโตรองต์, โบนัสสุกี้, ยาโยอิ และแหลมเจริญซีฟู้ด มอบให้รถครัวพระราชทาน ศูนย์วิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 42 สงขลา เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงครัวสำหรับผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ยังเตรียมการให้ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัตตานี ยะลา เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
MK GROUP และ มูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค ย้ำจุดยืน “อยู่เคียงข้างสังคมไทย” พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว ทั้งยังมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนสังคมไทยผ่านโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง