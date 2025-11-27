เอกชนสมทบ "บะหมี่อุ่นร้อนในตัว" แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบ อุ่นร้อนในตัวโดยไม่ต้องใช้น้ำร้อน จำนวน 1200 หม้อ ขึ้นเครื่องบินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน หลังพบว่าหลายชุมชน ไม่มีไฟฟ้าใช้ การหุงหาอาหารทำได้ลำบาก ระบบขนส่งถูกตัดขาดบางส่วน
สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไหตี่เลา ที่ร่วมสมทบช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย อุ่นทานได้ทันที แม้ไม่มีแก๊ส ไม่มีไฟฟ้า
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุชาติ ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน และได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ทส. เร่งบูรณาการกำลังช่วยเหลือ ทั้งเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และทีมสนับสนุน เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด
นางสาวลลิดา กล่าวว่า นี่เป็นช่วงเวลายากลำบากของพี่น้องในพื้นที่น้ำท่วม เราจึงพยายามนำอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก่อนเป็นลำดับแรก และจะรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างใกล้ชิด รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลาย