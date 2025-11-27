อว.พร้อมยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราว ม.อ.เป็นรพ.สนาม เผยการสื่อสารโทรฟรีจากAIS ฟรีไวไฟจาก True

"สุรศักดิ์" เผย พร้อมยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราว ม.อ.เป็นโรงพยาบาลสนาม เผยระบบการสื่อสารบริการโทรศัพท์ฟรีจากเครือข่าย AIS และฟรีไวไฟจาก True
เมื่อวันที่ (27 พ.ย. 2568) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมติดตามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วม นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ็ทสกีพร้อมคนขับร่วมคณะไปด้วย ทั้งยังมีการขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่องบิน C130 โดยเมื่อไปถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก็ได้มีการเดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์ ไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) เพื่อประชุมติดตามและบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม
ต่อมาได้ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ก่อนลงพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของศูนย์พักพิงชั่วคราว ม.อ. ว่า ล่าสุดมีผู้ประสบภัยมาเข้าพักอาศัยอยู่ประมาณ 8,000 คน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำทะเบียนผู้เข้าพักเพื่อสืบค้น ดูแลทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งปัจจุบันขยายเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว ขณะที่ยังดูแลทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัว อาหาร รวมถึงระบบการสื่อสาร บริการโทรศัพท์ฟรีจากเครือข่าย AIS และฟรีไวไฟจากเครือข่าย True ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ทยอยเดินทางกลับบ้านประมาณ 1,000 คนแล้ว