SPRC-คาลเท็กซ์ มอบบัตรเติมน้ำมันช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รับมอบบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ สตาร์แคช (StarCASH) มูลค่า 200,000 บาท จาก นายวีรพงษ์ นุ่มตี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจบัตร พร้อมด้วย นางสาวภิญญดา ธนาติณณภพ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือSPRC ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัคร รวมถึงผู้นำในชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้อย่างเต็มที่
ซึ่งบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ สตาร์แคช เป็นบัตรใช้แทนเงินสดสำหรับใช้บริการเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ภายในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) อาคาร B เมื่อเร็ว ๆ นี้