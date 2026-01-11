ป่วน! บึ้มปั๊มปตท. 11แห่งใน 3จว.ชายแดนใต้

เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท. รวม 11 ปั๊มใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา-นราธิวาส - ปัตตานี กลางดึก เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเช้านี้
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 เวลาประมาณ 01.14 น. กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รายงานว่า ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมัน รวมถึงร้านสะดวกซื้อหลายจุด ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
โดยพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 4 จุด คือ ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.กาบัง , ปั๊ม ปตท.บันนังสตา อ.บันนังสตา , ปั๊ม ปตท.บูเกะคละ ริมถนนสายยะลา–รามัน ต.บุดี อ.เมือง และปั๊ม ปตท. ถนนสาย 418 (ปัตตานี–ยะลา) ขาเข้าตัวเมืองยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา
จังหวัดนราธิวาส มี5 จุด คือปั๊ม ปตท. หมู่ 4 บ้านโคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง , ปั๊ม ปตท. ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ,ปั๊ม ปตท. อ.ระแงะ ,ปั๊ม ปตท. อ.แว้ง และ ปั๊ม ปตท. อ.สุไหงโก-ลก
จังหวัดปัตตานี มี 2 จุด คือ ปั๊ม ปตท. อ.เมือง และ ปั๊ม ปตท. อ.กะพ้อ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและรวบรวมพยานหลักฐาน ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเข้มงวด และเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว