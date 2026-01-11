“พิพัฒน์” ตรวจบึ้มปั๊มปัตตานีเยียวยา 100% เปิดโอกาสอุดมการณ์ไม่ตรงกันเจรจา รบ.หนูต้องการความสงบ

รองนายกฯ ตรวจเหตุวางเพลิงระเบิดปั๊มน้ำมันปัตตานี ยันรัฐเยียวยา 100% เปิดโอกาสผู้มีอุดมการณ์ไม่ตรงกันมาเจรจา ชี้ รัฐบาลอนุทิน เปิดกว้าง-ต้องการความสงบ
วันนี้ (11 ม.ค.) เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (คบฉ.) และรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามเหตุลอบวางเพลิงและระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.บานา ในอำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายจุดที่ถูกก่อเหตุในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อคืนวันที่10 มค.ที่ผ่านมา
เมื่อมาถึง พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จากนั้น นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์ระเบิดที่ ปตท.บานา โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่บริเวณปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายพอสมควรขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเก็บพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ
ส่วนการเยียวยาทางจังหวัดและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะดูแลผู้เสียหาย 100% ดังนั้น ขอให้ผู้เสียหายสบายใจได้ในเรื่องนี้ พร้อมขอให้กำลังใจผู้เสียหายให้สู้ต่อ
ส่วนจะมีการประณามผู้ก่อเหตุหรือไม่ รองนายกฯ พิพัฒน์ กล่าวว่า ตนอยากจะขอร้องดีกว่าเพราะเหตุการณ์ต่างๆ ทางผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย และถ้าเป็นไปได้ขอฝากไปยังพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ว่ามีอะไรก็ขอให้มาเจรจากับทางรัฐบาล และขณะนี้รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเจรจาหารือ ซึ่งตนก็จะพยายามหาทางมาร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยกัน พร้อมย้ำว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการเจรจาพูดคุยทุกฝ่ายถึงปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
“ขอความกรุณาเพื่อนๆ ที่อาจจะมีอุดมการณ์ไม่ตรงกัน ก็สามารถส่งจดหมายหรือประสานมายังรัฐบาลได้ เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผม ก็พร้อมที่จะมานั่งพูดคุยกับทุกฝ่าย เพราะเราเป็นรัฐบาลที่เปิดกว้าง เราต้องการความสงบ”
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า สิ่งต่างๆ ที่เป็นความผิดพลาดในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อยากให้ทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยเจรจากันเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด ตามเป้าหมายที่ฝ้ายต้องการ และย้ำว่า ความสงบเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ช่วยกันทำพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของเราให้ เศรษฐกิจดีขึ้นและเกิดความเจริญยิ่งขึ้น