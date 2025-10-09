นายกฯ จ่อลงใต้ 11 ต.ค.ถกความมั่นคง พร้อมปรับบุคลากรหากไม่ใส่ใจหน้าที่ - 10 ต.ค.ดูน้ำท่วมภาคกลางตอนบน

“อนุทิน” เตรียมลงใต้ 11 ต.ค.นี้ถกความมั่นคง ขออย่าโยงเหตุบึ้มถี่ต้อนรับรัฐบาลใหม่ พร้อมปรับบุคลากรหากไม่ใส่ใจหน้าที่ ขณะที่ 10 ต.ค.จ่อลงพื้นที่ภาคกลางตอนบนดูน้ำท่วม
เวลา 09.30 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ทำนียบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การก่อเหตุขึ้นถี่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการกำชับอะไรหรือไม่ ว่า ได้มีการกำชับมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง และวันนี้ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปติดตามสถานการณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 ต.ค.นี้ ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง และจะลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้วย
นายกฯ ยังก่อนกล่าวด้วยว่า เดี๋ยวไปตรงโน้นก็บอกทำไมไม่ไปตรงนี้ เดี๋ยวไปชายแดน ก็บอกทำไมไม่ไปน้ำท่วม พอไปน้ำท่วมก็บอกทำไมไม่ไปภาคใต้ ก็วนลูปอยู่แบบนี้ และ วันศุกร์นี้ (10ต.ค.) จะไปตรวจดูน้ำท่วมที่ต้นทางแถวภาคกลางตอนบน แต่ไปแล้วต้องไปให้ได้เนื้อหามากที่สุด นัดฝ่ายความมั่นคง ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กองทัพ ที่จะต้องมีการนัดหารือกัน
ส่วนฝ่ายความมั่นคงมีการประเมินการก่อเหตุในช่วงนี้ เป็นการต้อนรับรัฐบาลใหม่ นายกฯ ระบุว่า เราไม่ฟังเรื่องพวกนี้ จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับ แต่ต้องรับมือให้ได้ และจะต้องมีมาตรการเชิงรุกบ้าง
เมื่อถามว่าเหตุการณ์มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งและถูกจับตาถึงการแก้ไขปัญหาในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ พร้อมตอบในลำคอว่า อืม และยิ้ม
ส่วนแผนยุทธศาตร์แก้ไขปัญหาชายแดนใต้จะทำให้เป็นรูปธรรมหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ผู้รับผิดชอบจะนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเน้นให้นโยบายชัดเจนแค่ไหน ในส่วนของตนหากดูแล้วบุคลากรไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจ หรือทำอะไรที่เต็มที่ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนบ้าง
อย่างใดก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา 14.00 น. วันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุก (กบฉ.) ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติ.