“พล.อ.บุญสิน” ลงใต้ เล่าเรื่องแนวหน้า ปลูกสำนึกรักชาติ ย้ำอธิปไตยชาติ ต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่ สร้างพลังเยาวชนชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่บรรยายพิเศษแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าจากแนวหน้า และการรักษาอธิปไตยของชาติ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทย พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยให้แก่เยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
การบรรยายจัดขึ้นสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยก่อนเริ่มพิธีการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันยืนตรงร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างาม ความสามัคคี และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศ
โดย พล.อ.บุญสิน ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากแนวหน้าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ทั้งความเสียสละ ความอดทน และความมุ่งมั่นของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย พร้อมย้ำว่า อธิปไตยของชาติไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอาศัยพลังความรักชาติ ความเข้าใจ และความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในความเป็นไทย
พล.อ.บุญสิน ยังได้เน้นย้ำบทบาทของเยาวชนในการเป็นพลังสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความสามัคคี และความมั่นคงของประเทศชาติ ผ่านการศึกษา การประพฤติดี และการใช้ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสานความรัก ความหวงแหน และการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่คู่ชาติสืบไป
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน และร่วมกันเดินหน้าสู่สันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป