ทหารผ่านศึกรวมพลังส่งกำลังใจทหารชายแดน ด้าน “บิ๊กเล็ก” ส่งรองเสธ.ทหาร ร่วมถก รมว. กต.อาเซียน ย้ำไทยหยุดยิงหากกัมพูชาสิ้นปฏิปักษ์ชัดเจน เปิดเผย ต่อเนื่อง ยัน F-16 ไม่โจมตีพื้นที่พลเรือน เคืองนานาชาติไม่ประณาม ปมวางทุ่นระเบิด
วันนี้ (19 ธ.ค.) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมรวมพลทหารผ่านศึก ตามโครงการ “พลังทหารผ่านศึกเพื่อแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่า ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในยามที่ประเทศชาติกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากการสู้รบ
ในการนี้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวให้การต้อนรับกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่า ว่า ในนามของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และข้าราชการทหารที่ประจำการอยู่ รู้สึกซาบซึ้ง และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้แทนพี่น้องทหารผ่านศึกจากทุกภาคทั่วประเทศได้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงความสามัคคีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องทหารหาญที่กำลังปฎิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของกองทัพกัมพูชาอยู่ณขณะนี้ สำหรับการปฎิบัติการรบครั้งนี้ เราต่างรู้ดีว่าเป็นการรบที่รุนแรงตลอดแนว และมีความยากลำบาก แต่ทหารไทยของเราก็สามารถยึดคืนจุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายแดน และสามารถทำลายขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ผมขอยืนยันว่า การปฎิบัติการรบของน้องๆทหารแนวหน้าทุกเหล่าทัพ ที่ยืนหยัดต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ กระทั่งทหารหลายนายต้องสละเลือดเนื้อและอวัยวะ ต้องสละชีวิตภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกัน คือเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย และปกป้องประชาชนคนไทยที่อยู่เบื้องหลัง ศรัทธาที่ตั้งมั่นนี้ ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันกับพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านได้เคยทำไว้ให้กับประเทศชาติของเราเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรบแล้วก็ตาม แต่ทุกท่านยังคงสามารถทำหน้าที่ทหารผ่านศึกและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้”
พลเอก ณัฐพล กล่าวต่อว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ทุกท่านจะช่วยเป็นหูเป็นตา ปฏิบัติภารกิจในด้านข่าวสาร สอดส่องค้นหาสายลับ และแหล่งข่าวของฝ่ายตรงข้าม แล้วแจ้งให้หน่วยทหารในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมถึงการขอให้ท่านสนับสนุนงานบริการสาธารณะตามที่ทางราชการร้องขอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การรบในห้วงเวลานี้ ซึ่งอาจรวมถึงงานบรรเทาสาธารณะภายในพื้นที่ในโอกาสอื่นๆอีกด้วย
จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี
พลเอก ณัฐพล ให้สัมภาษณ์กรณีกัมพูชาอ้างว่ามีประชาชนเรือนแสนเรียกร้องสันติภาพไทย-กัมพูชา ว่า ไม่แน่ชัดว่า ภาพที่ปรากฏตัวเลขตามนั้นหรือไม่ เพราะดูแล้วไม่น่าจะถึง ซึ่งหากกัมพูชาต้องการหยุดยิง ก็สามารถทำได้ทันที พร้อมถอนกำลังเผชิญหน้าออกจากพื้นที่ ซึ่งหากรัฐรัฐบาลกัมพูชาและมวลชนบอกว่าหยุดยิง ซึ่งแกนนำมวลชนก็คือคนในตระกูลฮุน แต่ขณะเดียวกันทหารหน้าแนวก็ยังมาก่อกวนอยู่ การเผชิญหน้าก็ยังคงอยู่ ต้องถามกลับว่าจะหยุดยิงได้อย่างไร
“ขอย้ำว่าหากกัมพูชาต้องการหยุดยิง ก็ผลักกำลังออกไป แล้วค่อยมาเจรจากัน พร้อมย้ำว่าปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นเรื่องของ 2 ประเทศ อย่าไปคิดว่าต้องเป็นจีนหรือสหรัฐหรือประเทศไหน“
เมื่อถามว่า คาดหวังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ที่มาเลเซีย กัมพูชาจะตอบรับ 3 ข้อเสนอหยุดยิงของไทยอย่างไร พลเอก ณัฐพล ย้ำว่า ฝ่ายไทยต้องการสันติภาพมาตั้งแต่ต้น และกัมพูชาก็รับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ 2 ประเทศต้องคุยกัน ขณะเดียวกันขอบคุณประเทศต่างๆที่มีความปรารถนาดี ก็คิดเช่นเดียวกันว่าการประชุมวันที่ 22 ธันวาคม ประเทศต่างๆ คงอยากให้ไทย-กัมพูชา หยุดยิง แล้วมาพูดคุยกัน แต่ประเทศเหล่านั้นต้องพูดคุยกับกัมพูชาด้วย เพราะฝ่ายที่เริ่มต้นคือกัมพูชา และเคลื่อนกำลังมาก่อน โดยประเทศมหาอำนาจก็มีดาวเทียม สามารถตรวจสอบได้ว่ากัมพูชาเคลื่อนกำลังมาก่อน ถ้าจะหยุดยิงถาวร สิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์ อย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง กัมพูชาก็ต้องถอนกำลังออกไป พร้อมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยเสนอ ฝ่ายไทยก็พร้อมหยุดยิง เพื่อสู่กระบวนการสันติภาพ
“เราจะหยุดยิงเมื่อกัมพูชาสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์ชัดเจน ต่อเนื่อง และเปิดเผย หากครบองค์ประกอบ 3 ข้อนี้ ก็สามารถดำเนินต่อไปได้“
พลเอก ณัฐพล ยังบอกด้วยว่า กระทรวงกลาโหม ได้มีการสนับสนุนหนุนข้อมูลให้กับกระทรวงต่างประเทศ เพื่อจะใช้ประกอบการหารือในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ และมอบหมายให้ พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนของกองทัพไทยร่วมคณะไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยระดับนโยบายกับกระทรวงต่างประเทศว่าท่าทีของไทยในวันที่ 22 ธันวาคม ควรจะเป็นอย่างไร
ส่วนการปฏิบัติการทางอากาศ ในพื้นที่ปอยเปตนั้น พลเอก ณัฐพล ย้ำว่า ได้ให้หลักการชัดเจนหลีกเลี่ยงเป้าหมายพลเรือน ซึ่งการปฎิบัติการเช่นนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเป้าหมายทางทหารหรือพลเรือน ยืนยันว่ากองทัพไทยจะโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้น เรามีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาโจมตีโดยไม่ได้สนใจเป้าหมาย ส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ ข้อเท็จจีิงตรงนี้สามารถยืนยันกับนานาชาติได้
พลเอก ณัฐพล ยังรู้สึกแปลกใจที่นานาชาติบอกให้ประเทศไทยหยุดยิง และไม่มีประเทศไหนออกมาประณามกัมพูชา กรณีที่ทหารไทยเหยียบระเบิดขาขาดถึง 7 นาย ซึ่งผิดอนุสัญญาออตตาวา