3 เหล่าทัพเดินหน้าปฏิบัติการต่อเนื่อง แจ้ง 5 DO–5 DON’T สื่อห้ามรายงานตำแหน่งกำลังรบ–ทอ.ลั่นปฏิบัติการทางอากาศเข้มข้นจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยุติภัยคุกคาม

3 เหล่าทัพยังมีปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง แจ้ง5 DO / เตือน 5 DON’T อย่ารายงานตำแหน่งกำลังทหารหรือยุทธวิธี ขณะที่ โฆษก ทอ. เผย ปฏิบัติ การทางอากาศเข้มข้นมากขึ้น จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยุติความตั้งใจในการเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทย
วันนี้ (11 ธ.ค.) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงสรุปสถานการณ์ เวลา 16:00 น. ประจำ วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ว่า สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แจ้งว่า ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด 934 แห่ง มีประชาชนอยู่ 258,617 คน ประชาชนเสียชีวิต 4 คน สาเหตุจากโรคประจำตัว หรือช็อคกับเหตุการณ์ มีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ 19 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับผลกระทบ 180 แห่ง
โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังได้ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงข้อควรระวังในการนำเสนอข่าว สิ่งที่ควรทำคือ 1.การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ 2.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองและพลเรือน 3.ใช้ภาษาที่เป็นกลางและคำนึงถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมข้อ 4.เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิพลเรือน 5.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสมอ 6.สื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำ คือ 1.ไม่รายงานตำแหน่งกำลังทหารหรือยุทธวิธี 2.หลีกเลี่ยงการไลฟ์สดใกล้พื้นที่ปฏิบัติการ 3.ไม่สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บหรือพลเรือนในภาวะตื่นตระหนก 4.ห้ามใช้ถ้อยคำยั่วยุหรือเหมารวมเชื้อชาติ 5.ไม่ใช้ภาพศพอย่างเปิดเผยหรือภาพรุนแรง 6.หลีกเลี่ยงการรายงานก่อนยืนยันข้อเท็จจริง
พร้อมยอมรับความขัดแย้งที่เกิขึ้นนี้ ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชน แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล ซึ่งเราพยายามแก้ไขและคืนสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้สู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า มีอะไรที่อยากจะพูดกับประชาชนหรือไม่ ที่การปฏิบัติการทางทหารอาจยังไม่เข้มข้น หรือยังไม่ได้สัดส่วนกับการที่กัมพูชาระดมโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การปฏิบัติการทางทหารยังอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดน ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศ กองทัพบก และ กองทัพเรือ เพื่อลิดรอนความสามารถในการรุกรานไทย
ขณะที่ พล.อัน.ทำ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ บอกว่า จากที่ดูสถิติตัวเลขการใช้กำลัง สถานการณ์ครั้งนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไป ทุกอย่างพัฒนาเป็นขั้นตอน สงครามมีความซับซ้อนมากมาย การสู้รบจะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแผนทุกนาที พร้อมยืนยันว่า กองทัพอากาศจะปฏิบัติการทางอากาศ จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยุติความตั้งใจในการเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทย และประชาชนคนไทย ยืนยันคำเดิมเรายังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มข้นมากขึ้น