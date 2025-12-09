เสธ.ทบ.เผยเป็นไปตามคาดสถานการณ์วันนี้หนัก หลัง “กัมพูชา” สร้างภาพถูกกระทำ ย้ำ “กองทัพ“ เดินหน้าลิดรอนกำลังรบฝ่ายกัมพูชาให้หมดสภาพ ป้องกันเหตุปะทะซํ้าในอนาคต
วันที่ 9 ธ.ค. 68 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เดินทางเข้าเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน 14 นายจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมว่า น้องๆ ทุกนายเสียสละทําเพื่อชาติบ้านเมือง มีทั้งที่สมัครใจเข้ามาเป็นทหาร และที่มาจากการเกณฑ์ทหารรวมถึงกําลังพลจาก ตชด. ซึ่งทุกนายทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย แม้ตัวจะบาดเจ็บอยู่ก็ยังขอที่จะกลับไปสู้ต่อที่แนวหน้า ตนจึงขอให้รักษาตัวเองให้ดีก่อน หากไหวก็ไปได้ แต่ถ้าไม่ไหวก็ขอให้พักรักษาตัวก่อน และเพื่อนๆ ที่เหลือจะทําหน้าที่เอง
พล.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวอีกว่า ปกติแล้วทางกองทัพจะมีการอัปเดตสถานการณ์กับแนวหน้าทุกฐานปฏิบัติการเพื่อให้ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามมีการดําเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อแก้ไข และลดความสูญเสียกําลังพล
สําหรับสถานการณ์ในพื้นที่วันนี้เป็นไปตามคาดที่วันแรกๆ เขาพยายามสร้างภาพว่าเราเป็นผู้กระทํา หรือเริ่มก่อน มีการคาดการณ์ไว้ว่าวันนี้สถานการณ์จะหนักขึ้น เนื่องจากฝั่งกัมพูชาจะเริ่มปฏิบัติการหลังได้ภาพต่างๆ ไปแพร่ภาพต่อสาธารณะว่า ไทยเริ่มก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะต้นเหตุที่ไทยต้องปกป้องอธิปไตยมาจากวันที่นายทหารเราเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย จากการที่กองกำลังของเรากำลังทำถนน ซึ่งเราทำถนนในพื้นที่ดินแดนไทย ส่งผลให้ทหารกัมพูชาไม่พอใจมีการเตือนด้วยเสียง และหลังจากนั้นก็ยิงใส่ทหารไทยทันที ขัดแย้งกับกฎการปะทะที่ต้องมีการยิงเตือนก่อนไม่ใช่ยิงใส่ อีกทั้งพื้นที่ที่ทหารกัมพูชายิงใส่ทหารไทยคือพื้นที่ของดินแดนไทย ไทยจึงมีสิทธิที่จะตอบโต้กัมพูชา
กรณีที่ฝั่งกัมพูชามีการใช้โดรน และอาวุธหนัก ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเขาไม่มีการถอนกําลังไปยังที่ตั้งปกติ แต่แอบฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคยพูดอะไรตรงไปตรงมา
เมื่อถามว่าได้มีการประเมินสถานการณ์สู้รบอย่างไร พล.อ.ชัยพฤกษ์ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะแผนการปฏิบัตินึ#ถึงความปลอดภัยของกําลังพลให้มากที่สุด การปฏิบัติการต่างๆ จะค่อยๆ ลิดรอนทําลายฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการต่างๆ หลังรัฐบาลไฟเขียวให้กองทัพปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าครั้งนี้จะจบจริงหรือไม่ พล.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวว่า จะทําอย่างเต็มที่ โดยครั้งนี้เราจำเป็นต้องลิดรอนขีดความสามารถของเขาไม่ให้ไกล รวมทั้งขีดความสามารถของเขาในเชิงลึกด้วย เพื่อให้เขาหมดสภาพในแนวคิดที่เขาเข้ามาในดินแดนของเรา ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เขาเคยใช้ให้ไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปในอนาคต โดยครั้งนี้มีการปรับวิธีใหม่ที่ต่างจากครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ขออภัยประชาชนที่ทําให้ต้องเดือดร้อน ยืนยันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องการสอดแนมอยากฝากขอความร่วมมือประชาชน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพราะวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการทางสงครามอยู่แล้ว หากพบขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที