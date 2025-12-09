เสธ.ทบ.เยี่ยมทหารบาดเจ็บ บอกอีก "รบครั้งนี้ จะทำให้เขมรสิ้นสภาพทางการรบในอนาคต"

อุบลราชธานี - พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำความห่วงใยจาก ผบ.ทบ.บอกกับทหารที่บาดเจ็บจากการรบ พร้อมระบุการรบครั้งนี้จะทำให้ขีดความสามารถการรบของทหารกัมพูชาลดลง เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อไปในอนาคต
ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ได้เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและเป็นกำลังใจ พร้อมนำความห่วงใยจาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก บอกกล่าวกับทหารทั้ง 14 นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารกัมพูชา ก่อนมอบกระเช้าและเงินให้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บไว้ใช้จ่ายระหว่างการรักษาตัว
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ได้กล่าวไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพหนีภัยสงครามครั้งนี้ว่า จะทำอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อไปในอนาคต จึงจะลิดรอนขีดความสามารถของทหารกัมพูชาไปให้ไกล รวมทั้งในเชิงลึก เพื่อให้หมดสภาพหรือมีวิธีการแอบลักลอบเข้ามาในดินแดนของเรา หรือใช้วิธีการต่างๆ ที่เคยใช้ไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า จากการรบในครั้งที่ผ่านมา หรือในปี 2554 หรือในรอบที่แล้ว เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของทหารเรา และขออภัยที่ทำให้ประชาชนต้องลำบาก แต่เมื่อตนไปที่ศูนย์อพยพแทนที่จะไปให้กำลังใจเขา ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์อพยพกลับเป็นฝ่ายให้กำลังใจทหาร ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน และเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด