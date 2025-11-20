ปลัดกลาโหมเยี่ยม 4 ทหารเหยียบกับระเบิด จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ต้องผ่าตัดตกแต่งบาดแผลอีกรอบ

อุบลราชธานี-พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหารที่เหยียบกับระเบิด พร้อมมอบ “เหรียญบางระจัน” ให้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 4 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติทหารกล้า
ที่หอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหาร สังกัด ร้อย ร.1611 ที่เหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ประกอบด้วย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ พลทหารวชิระ พันธนา พลทหารอนุชา สุจารี พลทหารอภิรักษ์ ศรีชมไชย โดยมีแพทย์และพยาบาลผู้ให้การรักษาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บทหารทั้ง 4 นาย ซึ่งทหารทั้ง 4 นาย มีอาการและกำลังใจดีขึ้นมาก
ส่วน จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ ที่เคยมีอาการปวดแผลที่ขาขวาที่เหยียบกับระเบิด ปัจจุบันแผลเริ่มหายดี และพรุ่งนี้ จะเข้าผ่าตัดตกแต่งบาดแผลขาที่เหยียบกับระเบิดเพิ่มเติมอีก
หลังพูดคุยสอบถามเยี่ยมดูอาการทหารและญาติพี่น้องที่มาเฝ้าดูแลทหารที่บาดเจ็บ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้มอบกระเช้าและเงินไว้ให้ใช้จ่ายระหว่างรักษาตัว พร้อมมอบเหรียญบางระจัน ให้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติทหารกล้าให้กับ 4 ทหาร ก่อนเดินทางกลับ