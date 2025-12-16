กลุ่มศิลปินอิสระจัดนิทรรศการศิลปะ “น้อมศิระกราน…ด้วยรักและภักดี” ถ่ายทอดความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กลุ่มศิลปินอิสระ นำโดย ครูอ๋อ คุณธัญญะรัตน์ อภิพัฒน์รุจิกร ศิลปินอิสระ พร้อมด้วยศิลปินอีกหลายชีวิต ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “น้อมศิระกราน…ด้วยรักและภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…ตราบนิรันดร์” เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ โดยภายในงานจะมีพิธีวางพานดอกไม้แสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อจัดซื้อโดรน แอนตี้โดรน และสิ่งจำเป็นอื่นๆ สนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพไทย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน โดยในเวลา 12.00 น. จะมีการจัดกิจกรรม ระบายสีไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำผลงานฝีมือของตนเองกลับไปเป็นที่ระลึกได้
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน คือการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงในโครงการ “คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” โดย อาจารย์พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร พร้อมด้วยกลุ่มนักร้องรุ่นใหม่อีกหลายท่าน ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น.
ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมบรรยายเรื่องผ้าไทย ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยในสายพระเนตร” ถ่ายทอดพระราชดำริและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่าน ที่มิได้ทรงเพียงสนับสนุนเชิงนโยบาย หากแต่ทรงสวมใส่ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง และทรงยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก
งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม ณ ร้านแสงแดดเฮลท์มาร์ท ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น. โดยกิจกรรมระบายสีเริ่มเวลา 12.00 น. เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 09-3293-2615 คุณหลิน
โทร. 08-1516-0894 ครูอ๋อ
โทร. 06-1323-9142 คุณก้อย