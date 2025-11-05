นักศึกษาอาชีวศึกษาอุดรฯร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยพระพันปีหลวง

อุดรธานี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผอ.วิทยาลัยฯเผยอยากให้ภาพแห่งความจงรักภักดีในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานแนวทางแห่งความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
บ่ายวันนี้ (5 พ.ย.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมแปรอักษร เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568
การแปรอักษรในครั้งนี้เป็นภาพสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยความหมาย โดยมีองค์ประกอบหลักคือ พระปรมาภิไธยย่อ “สก” ขนาบข้างด้วยรูปหัวใจ 2 ดวง สื่อถึงความรัก ความภักดี และความผูกพันที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน ส่วนด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ “UDVC” ซึ่งย่อมาจาก Udon Thani Vocational College อันเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของคนอาชีวศึกษาอุดรธานี
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบ สง่างาม และความเคารพอย่างสุดซึ้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐาน ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นางสาวมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของทุกคนในวิทยาลัย ที่ต้องการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษาและศิลปาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอาชีวศึกษา
“เราตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วิทยาลัยของเราเป็นสถาบันที่ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงอยากให้กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งการรำลึกและส่งต่อคุณค่าความดีของพระองค์ให้เยาวชนได้ตระหนัก”
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการวางแผนล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมกว่า 2,500 คน ร่วมแรงร่วมใจจัดแปรอักษรอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีที่งดงามและน่าประทับใจ
ผู้อำนวยการมนัสนันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้เห็นกิจกรรมในครั้งนี้ ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน แม้จะไม่ได้มีโอกาสเห็นพระราชกรณียกิจอย่างใกล้ชิด แต่ขอให้ภาพแห่งความจงรักภักดีในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานแนวทางแห่งความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป