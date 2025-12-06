สำนักพระราชวังประกอบพิธีบวงสรวง–ตัดไม้จันทน์หอม กลางผืนป่ากุยบุรี เตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประจวบคีรีขันธ์ - สำนักพระราชวังจัดพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันทน์หอม ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้จัดสร้างพระโกศและพระหีบไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติ
วันนี้ (6 ธ.ค.)ณ มณฑลพิธีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันทน์หอม โดยมี นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์ เป็นผู้อ่านโองการบวงสรวง
ในพิธีมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง ประธานในพิธีได้จุดเทียนเงิน เทียนทอง และธูป จากนั้นหัวหน้าพราหมณ์อ่านโองการ เจ้าพนักงานไกวบัณเฑาะว์ลั่นฆ้อง ก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินไปยังต้นจันทน์หอมจำนวน 3 ต้น ทำพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์ และใช้ขวานฟันเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นไม้และเครื่องสังเวย ถือเป็นอันเสร็จพิธีตามราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์
โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้ร่วมปลูกต้นกล้าจันทน์หอมในผืนป่ากุยบุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่า
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมศิลปากร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สำรวจและคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ จำนวน 20 ต้น เพื่อนำมาใช้ในการจัดสร้างพระโกศไม้จันทน์และพระหีบไม้จันทน์ โดยหลังจากนี้จะมีการแปรรูปไม้และส่งมอบให้ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการแกะสลักและจัดสร้างให้มีความวิจิตรบรรจง สมพระเกียรติยศสูงสุด ตามแผนงานพระราชพิธีที่กำหนดไว้
สำหรับ ไม้จันทน์หอม ถือเป็นไม้มงคลชั้นสูงตามโบราณราชประเพณี ใช้เฉพาะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง โดยผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับเป็นแหล่งสำคัญที่พบไม้จันทน์หอมคุณภาพดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเคยใช้ไม้จากพื้นที่แห่งนี้ในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้งในอดีต
การจัดพิธีในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในงานพระราชพิธีอันทรงคุณค่า สะท้อนถึงความเคารพเทิดทูน และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงเกียรติของชาติไทยอย่างสมบูรณ์