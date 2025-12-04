รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งถอดบทเรียนแก้มหาอุทกภัย ตั้ง 5 อนุกก.ให้เสร็จใน 3 ด. ปรับเตือนภัยมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งถอดบทเรียนแก้มหาอุทกภัย หาดใหญ่ ตั้ง 5 คณะอนุกก. ถอดบทเรียนให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน ก่อนเสนอ ครม. เดินหน้าปรับปรุงการเฝ้าระวังเตือนภัยล่วงหน้า ป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วันนี้ (4 ธ.ค.68) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้ำต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการนำผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคกลางเมื่อปี 2554 รวมทั้งที่จังหวัดเชียงราย และล่าสุดมหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีการปฏิบัติงานทั้งประสบผลสำเร็จและมีจุดบกพร่องนำมาทบทวนสู่กระบวนการถอดบทเรียน ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าต้องมีความชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนกำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 5 คณะ เพื่อเร่งดำเนินการถอดบทเรียนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ภายหลังการประชุมฯ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยได้แถลงว่า ที่ประชุมฯ วันนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมรับภัย โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการดูเรื่องการพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์การพยากรณ์ต่าง ๆ ว่าจะเกิดอุทกภัยขนาดไหน รวมถึงระบบเตือนภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2) คณะอนุกรรมการป้องกันและลดผลกระทบ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการอพยพ ศูนย์อพยพ โรงพยาบาล ระบบสาธารณสุขสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งหมด รวมถึงระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยกรรมการประกอบด้วย นักวิชาการ จิตอาสา NGO และภาคเอกชน (3) คณะอนุกรรมการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ดูในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กองทัพ ส่วนราชการต่างๆ ในการระดมสรรพกำลังและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ (4) คณะอนุกรรมการการจัดการหลังเกิดภัย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการเยียวยา การจัดการขยะ การทำความสะอาด การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน และ (5) คณะอนุกรรมการประสานงาน โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดูแลเรื่องเทคโนโลยี การนำ AI แพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ อันนี้เป็นการถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมในอนาคต
โดยวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 นี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายเสรี ศุภราทิตย์ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร. รอยล จิตรดอน จะเดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาดูพื้นที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในปีหน้า ไม่ให้เข้าตัวเมือง และเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยการถอดบทเรียนของคณะกรรมการชุดนี้คาดว่าจะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
นอกจากนี้ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ด้วย