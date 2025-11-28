xs
"พี่หลวงคร หาดใหญ่" หลังพ้นเก้าอี้นายกเทศมนตรี วันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากสูงสุดคืนสู่สามัญ พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เจอน้ำท่วมเข้าบ้านเสียหาย หนำซ้ำเจอรถดับแน่นิ่งขณะช่วยชาวบ้าน ระบุ ถึงบ้านพี่หลวงพัง ก็มาแจกของให้พี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยต่อ

วันนี้ (28 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี - พี่หลวงคร" ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ภาพความเสียหายภายในบ้านพัก ที่ห้องนั่งเล่นมีน้ำท่วมเข้ามาในบ้าน เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย พร้อมกับภาพขณะแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดยระบุข้อความว่า "ถึงบ้านพี่หลวงพัง พี่หลวงก็มาแจกของให้พี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยต่อ"

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พล.ต.ท.สาคร โพสต์ภาพที่น้ำท่วมเข้ามาภายในพื้นที่รอบบ้าน พร้อมระบุว่า "พี่หลวงครช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลับมาบ้านกลายเป็นผู้ประสบภัยเอง" ซึ่งในขณะนั้นมีชาวเน็ตที่เป็นคนอำเภอหาดใหญ่ โพสต์คอมเมนต์ขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวชาวอำเภอหาดใหญ่เองยังขาดที่พึ่ง หลังน้ำท่วมอย่างหนัก แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ

นอกจากนี้ พล.ต.ท.สาคร ยังโพสต์ภาพรถยนต์ที่พังระหว่างแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวอำเภอหาดใหญ่ พร้อมข้อความระบุว่า "รถคันนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมามากมาย แต่ตอนนี้รถดับแน่นิ่งไปแล้วครับ ขอขอบคุณพี่รถแทร็กเตอร์ที่มาช่วยครับ จากผู้ช่วยเหลือ กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับ" ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวยังโพสต์ภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามกำลังที่มี เพราะไม่ได้มีอำนาจในเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. ก่อนเกิดมหาอุทกภัยหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร โพสต์ข้อความระบุว่า "ช่วงนี้ฝนตกหนัก อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ และเฝ้าระวังน้ำ ด้วยรักและห่วงใย จากใจพี่หลวงคร" แต่ชาวบ้านไม่มีใครเชื่อ กลับเชื่อนายกแป้น หรือนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คนปัจจุบัน ที่ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ "เอาอยู่" กระทั่งเวลาต่อมาเกิดมหาอุทกภัย และมีเสียงวิจารณ์ถึงการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ทำให้เมืองหาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และทรัพย์สินเสียหาย

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา นายณรงค์พร ณ พัทลุง อดีตนายอำเภอหาดใหญ่ และปลัดจังหวัดสงขลา ชนะ พล.ต.ท.สาคร นายกเทศมนตรีคนก่อนหน้า ด้วยคะแนน 23,595 ต่อ 21,577 คะแนน โดยมีรายงานว่า ปลัดแป้น ถือเป็นข้าราชการนักปกครอง เคยเป็นนายอำเภอในหหลายพื้นที่ของ จ.สงขลา และปลัดจังหวัดอีกหลายจังหวัด อีกทั้งมีความใกล้ชิดกับเครือข่ายพรรคสีน้ำเงิน


























