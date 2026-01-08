AGNI กลับมาพร้อม “Roots & Rituals” นำเสนอศิลปะที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ผู้คน และพื้นที่

AGNI (Art Gallery & Next Ideas) หรือ อัคนี่ แกลเลอรี่ เปิดตัวนิทรรศการ “Roots and Rituals” นิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของศิลปะในการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม ผู้คน และพื้นที่ต่าง ๆ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมล้านนา พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ถึงกิจวัตรประจำวันในฐานะพิธีกรรมที่มีส่วนหล่อหลอมอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
นิทรรศการครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของปรัชญาพุทธศาสนา โดยมองศิลปะในฐานะกระบวนการที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สะท้อนความทรงจำร่วมและอัตลักษณ์ พร้อมตั้งคำถามถึงการที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจถูกบดบังภายใต้เรื่องเล่าจากศูนย์กลาง โดยนิทรรศการ “Roots and Rituals” นำเสนอผลงานของ คุณ Dishon Yuldash (งานประติมากรรมที่ว่าด้วยความทรงจำและการเปลี่ยนแปลง) และ คุณสวัชโรกร วรรณศร (ผลงานที่หยิบยกพิธีกรรมและตัวละครเชิงตำนานจากภาคเหนือมาเป็นแรงบันดาลใจ) เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ใช้เวลา มีส่วนร่วม และสร้างความเชื่อมโยงกับพื้นที่อย่างลึกซึ้ง
สถานที่: AGNI – Agni Gallery (15/2 ชั้น 6 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)
วันที่: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569
เวลา: 17.00 น.
เข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย