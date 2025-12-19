“ป้าอยุธยา” นำกลุ่มปกป้องสถาบัน 5 จังหวัด ถือธง–มีดดาบ มุ่งหน้าให้กำลังใจ “อนุทิน” ย้ำไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซงไทย

พระนครศรีอยุธยา - กลุ่มปกป้องสถาบันจากหลายจังหวัดรวมตัวกว่า 100 คน ที่อยุธยา เตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ให้กำลังใจ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ชื่นชมจุดยืนแข็งกร้าวปกป้องอธิปไตยชาติ ไม่รับประเทศที่สามแทรกแซงปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้ ( 19 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ริมถนนพหลโยธิน ขาเข้า กรุงเทพมหานคร พื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มปกป้องสถาบันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อไปให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรี ที่พรรคภูมิใจไทย
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำธงชาติไทย รวมถึงมีดและดาบ ซึ่งระบุว่าเป็นสัญลักษณ์ของ “นักรบไทย” แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ สนับสนุนการตัดสินใจของรักษาการนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ยอมรับการแทรกแซงจากประเทศที่สามในประเด็นความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย
นางกัลยาณี จูปรางค์ หรือที่รู้จักในชื่อ “ป้าอยุธยา” ตัวแทนกลุ่มปกป้องสถาบัน เปิดเผยว่า ขอขอบคุณรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด พร้อมแสดงจุดยืนชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ โดยเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งควรยุติลงในยุคของคนไทยรุ่นปัจจุบัน ไม่ควรปล่อยให้ยืดเยื้อจนส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว
กลุ่มผู้ชุมนุมยังระบุว่า ประเทศไทยมีความสงบสุขมาอย่างยาวนาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลจากการที่ประเทศกัมพูชาเข้ามารุกรานอธิปไตยของไทย ส่งผลให้ทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย
ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า หากนายอนุทินได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัว จะสามารถนำพาความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่ประเทศได้ พร้อมฝากข้อความถึงฝ่ายกัมพูชาว่า หากต้องการยุติการสู้รบ ควรเริ่มหยุดการกระทำก่อน ไม่ใช่เรียกร้องให้ประเทศไทยยุติฝ่ายเดียว
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมยังส่งกำลังใจไปยังทหารไทยทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน พร้อมระบุว่า ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ จะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนต่อไป โดยยืนยันจุดยืนว่า จะไม่ยอมให้ประเทศใดมารุกรานประเทศไทย พร้อมมีการกล่าวถ้อยคำรุนแรงแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำฝ่ายตรงข้าม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมยืนยันว่าเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกของประชาชนที่ห่วงใยประเทศชาติ