สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “ที่สุดแห่งปี 2568” คนไทยยกเหตุการณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “ที่สุดแห่งปี 2568” ชี้เหตุการณ์สำคัญที่คนไทยจดจำมากที่สุดคือการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่รายชื่อนักการเมืองแห่งปีสะท้อนกระแสพรรคประชาชนมาแรง และความหวังปี 2569 ประชาชนยังคงฝากไว้กับการได้รัฐบาลที่ดี เศรษฐกิจฟื้น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ (31 ธ.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 ครอบคลุมประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการสำรวจในปี 2568 เก็บข้อมูลจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 10,218 คน
ผลการสำรวจในหัวข้อ เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2568 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยกให้เหตุการณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.84 รองลงมา ได้แก่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ร้อยละ 22.92 ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ร้อยละ 20.14 มหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ร้อยละ 18.62 และกรณีคลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง–ฮุน เซน ร้อยละ 13.48
ขณะที่ผลสำรวจ นักการเมืองที่สุดแห่งปี 2568 อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรักชนก ศรีนอก ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ร้อยละ 27.35 อันดับ 2 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ร้อยละ 26.08 อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 19.75 อันดับ 4 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ร้อยละ 18.62 และอันดับ 5 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 8.20
ส่วนผลสำรวจด้าน ความหวังในปีหน้า 2569 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็น นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดี มากที่สุด ร้อยละ 29.81 รองลงมา คือ ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ร้อยละ 27.63 เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 18.76 ปัญหาชายแดนไทยยุติลง ร้อยละ 13.06 และการทุจริตคอร์รัปชันลดลง ร้อยละ 10.74