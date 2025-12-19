“เปลี่ยนความทน เป็นความหวัง!” ปชป.ชูแคมเปญ “ประเทศไทยไม่ทน” ปลุกพลังคนไทย แถลงใหญ่จันทร์นี้

โฆษกปชป. เผย “เปลี่ยนความทน เป็นความหวัง!” เปิดแคมเปญ “ประเทศไทยไม่ทน” ปลุกพลังคนไทย แถลงใหญ่จันทร์นี้ จวกการเมืองเทา ทำคนไทยถูกทอดทิ้ง
วันนี้ (19 ธ.ค. 2568) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการปล่อยแคมเปญรณรงค์หาเสียงช่วงแรกภายใต้ชื่อ "ประเทศไทยไม่ทน" เพื่อเป็นพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วประเทศต่อปัญหาที่หมักหมมมานาน “อภิสิทธิ์ “ แถลงเปิดแคมเปญ เช้าวันจันทร์ ( 22 ธ.ค.)
นายพงศกร ระบุว่า หัวใจสำคัญของแคมเปญนี้คือการสื่อสารว่า ในช่วงที่ผ่านมา คนไทยถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับปัญหาต่างมากมาย ที่แก้ไม่ตก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้อง ความยากจน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ จนกลายเป็นความชาชิน ต้องอดทน ดำเนินชีวิตไปวันๆ อย่างยอมรับสภาพ
"ที่ผ่านมาเราถูกทำให้ต้องทนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ วันนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงขอเรียนเชิญคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เราจะไม่ทนกันอีกต่อไป และจะร่วมกันสร้างการเมืองที่จะเข้ามาล้างปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป" นายพงศกร กล่าว
สำหรับการรณรงค์ในระยะแรก (ศุกร์-อาทิตย์) พรรคจะมุ่งเน้นไปที่การ "รับฟัง" โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (วันเสาร์) พรรคจะเปิดโพลผ่านช่องทางออนไลน์ของพรรค เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นว่า "สิ่งที่ท่านต้องทนในอดีตมีอะไรบ้าง และสิ่งไหนที่ประเทศไทยจะไม่ทนต่อไป" นายพงศกรกล่าวพร้อมย้ำว่า ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำมาตอกย้ำและเติมเต็มแนวทางการแก้ไขปัญหาของพรรค เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่จะนำเสนอต่อสังคมนั้นตอบโจทย์ความเดือดร้อนที่แท้จริง
และใน วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค จะแถลงข่าวเปิดแคมเปญนี้
การเมืองเทา ทำคนไทยถูกทอดทิ้ง
ประชาธิปัตย์ มาชวนให้ทุกคนไม่ทนอีกต่อไป
#ประเทศไทยไม่ทน #พรรคประชาธิปัตย์