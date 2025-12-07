ดุสิตโพลชูคุณสมบัตินายกฯอุดมการณ์ก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์ กล้าทำอะไรใหม่ ส่วนสส.พูดจริงทำจริง

สวนดุสิตโพล สำรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร สส. สำคัญที่สุดคือพูดจริงทำจริง รองมาขยัน อดทนและซื่อสัตย์ ส่วนของนายกฯมองมีอุดมการณ์ก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์ กล้าทำอะไรใหม่ ๆ
วันนี้ (7ธ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ประชาชนอยากได้ คนแบบไหนเป็น สส.และนายกรัฐมนตรี” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,186 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร สส. ต่อไปนี้ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด คะแนนเต็ม 10
1 พูดจริงทำจริง9.46
2 ขยัน อดทน 9.44
3.ซื่อสัตย์ 9.42
4 บริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตได้ 9.41
5 มีจิตอาสา 9.04
6 ความเป็นผู้นำสูง 8.93
7 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 8.77
8 การศึกษาดี 8.37
9 มีประสบการณ์ทางการเมือง 7.90
10 มีฐานะที่มั่นคง 7.50
11 พูดเก่ง 7.40
12 มีชื่อเสียง 7.22
13 อาชีพ 6.94
14 อายุ5.91
15 เพศ4.32
เมื่อถามถึงคุณลักษณะสำคัญของคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
อันดับ 1 มีอุดมการณ์ก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์ กล้าทำอะไรใหม่ ๆ 40.71%
อันดับ 2 ไม่เล่นเกมการเมือง ทำเพื่อประชาชนจริง 30.09%
อันดับ 3 ไม่โกง ไม่เทา ซื่อสัตย์ สุจริต
29.20%