รทสช.ชูนโยบายออกรบรับ 2 แสน กู้ศักดิ์ศรีรั้วของชาติ มั่นใจ 4 พันล.คุ้ม ดึงเงินโกงดูแลทหาร-พัฒนาชาติ

‘ศศิกานต์’ ยืนยันนโยบายรทสช. สวัสดิการทหารออกรบ รับ 2 แสน กู้ศักดิ์ศรีรั้วของชาติ มั่นใจเม็ดเงิน 4 พันล้านคุ้มค่ากับความมั่นคง ดึงเงินโกงรัฐกลับมาดูแลทหารและพัฒนาประเทศ
วันที่ (29 ธันวาคม 2568) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นโยบายค่าตอบแทนการออกรบ 200,000 บาท โดยระบุว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ของพลทหาร โดยเฉพาะพลทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศราว 20,000 นาย ซึ่งส่วนใหญ่คือ ‘พลทหาร-ทหารพราน’ ที่เป็นลูกหลานชาวบ้านรายได้น้อย ที่ต้องรับภารกิจปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิต
“นโยบายนี้คือการสร้างหลักประกันและคืนขวัญกำลังใจที่จับต้องได้จริง เพื่อให้ในวันที่เหล่าพลทหารหาญซึ่งต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ครอบครัวของเขาจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นางสาวศศิกานต์ กล่าว
ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาใช้กับโครงการนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติจะบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เพื่อดึงเม็ดเงินคืนจากขบวนการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่สูญเสียไปกว่าปีละ 1.5 ล้านล้านบาท จากจำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เฉลี่ยปีละ 3.3 ล้านล้านบาท เพื่อเปลี่ยน ‘เงินโกง’ กลับมาเป็นสวัสดิการควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ใหม่จากการยกระดับจังหวัดเมืองรองทั่วไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่จะนำมาขับเคลื่อนสวัสดิการภาคความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน
สวัสดิการออกรบของพลทหารนี้ใช้เม็ดเงินรวมประมาณ 4,250 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับงบประมาณหลายๆอีเวนต์ใหญ่ที่รัฐบาลใช้ไป และบางอีเวนต์อาจไม่คุ้มค่า หากนำเงินจำนวนที่ใกล้เคียงกันนี้มาดูแลชีวิตของทหารก็น่าจะเป็นเรื่องดี เพราะ การสร้างความมั่นคงในอธิปไตยและการดูแลสวัสดิภาพให้แก่รั้วของชาติ คือรากฐานสำคัญของประเทศ
“เม็ดเงินจำนวน 4,250 ล้านบาท หากนำมาหารเฉลี่ยกับจำนวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะตกอยู่ที่คนละประมาณ 60 บาทเท่านั้น ซึ่งนับว่าไม่มากเลย เมื่อเทียบกับการปกป้องความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้ง ยาเสพติด หรือ สแกมเมอร์
พรรครวมไทยสร้างชาติขอยืนยันว่า หากได้เป็นรัฐบาลจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์จากภาษีประชาชนไปถึงมือผู้เสียสละตามแนวชายแดนอย่างแท้จริง” นางสาวศศิกานต์ กล่าว