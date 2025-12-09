ปธ.กสม.ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากลปี 68 ขอทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ต่อต้าน-ไม่ยอมรับการทุจริต บังคับใช้ กม.เคร่งครัด

ปธ.กสม.ส่งสารเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี 68 ขอทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไปพร้อมการต่อต้าน-ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน จี้รัฐปราบโกง บังคับใช้ กม.เคร่งครัด
วันนี้( 9 ธ.ค.) นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งสารเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2568 ระบุว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลต่อชีวิตประจำวันของทุกคน ขณะเดียวกัน การทุจริตคอร์รัปชันที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและสิทธิในด้านต่าง ๆ ของประชาชนโดยรวม สิทธิมนุษยชนกับการทุจริตจึงมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางสังคม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย นักโทษ และคนยากจน ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นเหยื่อขบวนการทุจริตคอร์รัปชันได้โดยง่าย เช่น ถูกเรียกรับสินบนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข โอกาสทางการศึกษา หรือการมีงานทำ ยิ่งไปกว่านั้น การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจกระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ตลอดจนสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมาย
การทุจริตคอร์รัปชันยังนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ เช่น การเลือกปฏิบัติต่อนักโทษที่มีสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมสูงกว่านักโทษรายอื่น การทุจริตซื้อขายตำแหน่งหน้าที่ซึ่งกระทบต่อระบบคุณธรรมและปิดกั้นผู้ที่มีความสามารถในการเข้าสู่ตำแหน่ง การทุจริตคอร์รัปชันที่มีและพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี้จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Rights Day) 10 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด “Human Rights, Our Everyday Essentials” ของสหประชาชาติ ประจำปี 2568 และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม นี้ กสม. ขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไปพร้อม ๆ กับการต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน และขอให้รัฐบาลปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสร้างความเสียหายต่อประเทศ