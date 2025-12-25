PTT Station เปิดโครงการ “พื้นที่ปันสุข” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดโครงการ “พื้นที่ปันสุขช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ PTT Station” ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station บริษัท หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีช่องทางจำหน่ายข้าวสารโดยตรงถึงผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้อย่างเป็นธรรม ท่ามกลางสถานการณ์ราคาข้าวที่ผันผวนและภาวะผลผลิตล้นตลาด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ข้าวจะดีขึ้น
หม่อมหลวงปีกทอง กล่าวว่า "โครงการพื้นที่ปันสุข เป็นหนึ่งในความตั้งใจของ OR ที่ต้องการใช้ศักยภาพของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งมีมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาส การเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในครั้งนี้มุ่งหวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่กำลังเผชิญกับภาวะข้าวล้นตลาดและราคาผลผลิตที่ปรับตัวลดลง ให้สามารถมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นและเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยพยุงรายได้ของเกษตรกร รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน"
ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น อาทิ การรับบริจาคโลหิต สะท้อนความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดย OR ยังคงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “พื้นที่ปันสุข” ซึ่งดำเนินมาแล้วตั้งแต่ปี 2559 ทั้งในรูปแบบการเปิดพื้นที่ให้เกษตรผลจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดและนำไปมอบเป็นของขวัญแก่ผู้ใช้บริการเติมน้ำมัน PTT Station เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน