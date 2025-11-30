โออาร์ มอบบัตรน้ำมัน 200,000 บาท หนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หาดใหญ่-สงขลา

พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบบัตรน้ำมัน มูลค่า 200,000 บาท จาก หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนความตั้งใจของ โออาร์ ในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ โดยร่วมประสานงานกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อร่วมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันสำรองในคลังน้ำมันในพื้นที่มีเพียงพอ โดย โออาร์ จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการส่งน้ำมันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สำหรับสถานีบริการ PTT Station ในพื้นที่รอบนอกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถรองรับการจ่ายน้ำมันให้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่
1.บจ. กิจถาวรปิโตรเลียม 2018
2.บจ. เอส บี ออโตเซล
3.บจ. เพชรสมบูรณ์