วช. เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี อาจารย์พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ตลอดจนคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนฯขึ้น เพื่อเป็นศูนย์สำคัญในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มาบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโดรนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสำรวจพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง วช. ขอยกย่องความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ได้ร่วมกันเปิดพื้นที่แห่งโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโดรน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการใช้วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวต่อไป
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วช. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านการท่องเที่ยว และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะดิจิทัล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และในขณะเดียวกัน ก็มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากร สถานที่ บุคลากร และความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้เสนอให้พื้นที่ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านโดรนสำหรับฝึกการควบคุมการบินโดรนในสภาพจำลอง รวมทั้งการเรียนรู้กฎระเบียบการบินอากาศ
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและการขยายโอกาสให้กับเครือข่าย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีโดรนในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง ด้านเกษตรกรรม และการจัดการพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพใหม่และพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน