“อบจ.ลำปาง-ม.สวนดุสิตฯ” เปิดThe Vital Cafe คาเฟ่วัยเก๋า บาริสตาอายุ 60-80 ชง/เสิร์ฟ

ลำปาง - นำร่องด้วยบาริสตาเกาะคาวัย 60-80 ชง/เสิร์ฟกาแฟหอมกรุ่น..อบจ.ลำปางจับมือ ม.สวนดุสิตฯ เปิดตัวคาเฟ่วัยเก๋า “The Vital Cafe” พื้นที่แห่งโอกาสและกำลังใจ ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ศูนย์การเรียนรู้ อบจ. ลำปาง Lampang Gateway พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขณะนี้กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสและกำลังใจของผู้สูงอายุ
หลังจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ อบจ.ลำปาง ได้ร่วมกันเปิด Soft Opening “The Vital Cafe” ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สู่ผู้ประกอบการสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมยั่งยืน
มีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง พัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบร้านกาแฟ คาเฟ่ สำหรับผู้สูงอายุเป็นกรณีศึกษาของจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ร้านกาแฟแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานและถือเป็นจุดแรกที่จะเข้าสู่ตัวเมืองลำปาง ซึ่งถือเป็น Gateway ในร้านจะแบ่งเป็นสองโซน คือ โซนร้านกาแฟ ชื่อร้านกาแฟ vital (วิทัล) คาเฟ่ เปิดนำร่องให้ผู้สูงวัย อายุ 60-80 ปี ในพื้นที่อำเภอเกาะคา มาเป็นบาริสตาและพนักงานของร้าน
ภายในร้านเป็นห้องแอร์ มีขนม-เค้กต่างๆ และเมนูกาแฟ รวมถึงเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากการคิดค้นและสร้างสรรค์เมนูโดย ม.สวนดุสิต และมีจำหน่ายขนม สินค้า เมล็ดกาแฟขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางด้วย
ส่วนที่สองเป็นโซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลำปางระดับพรีเมียม อาทิ ของฝากของที่ระลึกที่โดดเด่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ตกแต่ง เครื่องประดับ เสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ด้านผู้สูงอายุที่เข้ามาประจำที่ร้านค้าก็บอกว่าสนุก ได้พบปะกับผู้คน ทำให้คลายเครียดและยังมีรายได้ด้วย โดยทุกคนได้ค่าจ้างขั้นต่ำ เข้าเป็นเวลาตามที่สะดวก ถือเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้มาอุดหนุนเครื่องดื่มและขนมซึ่งมีหลากหลายเมนู
นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ อบจ.ลำปาง บอกว่า น่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศที่เอาผู้สูงอายุออกมาร่วมกันทำงาน โดยดึงศักยภาพของแต่ละคนที่มีอยู่ออกมาใช้และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างงาน อาชีพ ให้แก่ตนเอง ครอบครัว เป็นวิถีชีวิตได้อยู่กับบ้านไม่เป็นภาระให้ลูกหลานและที่สำคัญคือมีความสุขที่ได้ทำงาน