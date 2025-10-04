“World Coffee Hub” จุดนัดพบคอกาแฟ 8-14 ต.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

จุดนัดพบคอกาแฟ ดริป คั่ว บด สด ครบที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมความพิเศษจากวงการกาแฟทั่วโลก ไว้ในงาน “World Coffee Hub” 8–14 ตุลาคม 68 นี้
เซ็นทรัลพัฒนา ยกระดับเทศกาลงานกาแฟสู่ประสบการณ์ระดับโลกจัดงาน World Coffee Hub ให้เหล่าคอกาแฟได้สัมผัสกาแฟ Specialty Coffee จากเมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธ์ทั่วโลก รวมถึงชิมฟรีกาแฟสายพันธ์ที่กำลังมาแรงอย่าง กาแฟสายพันธ์เกอิชา จาก 8 แหล่งปลูกที่ทั่วโลกยอมรับ สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการรวมบาริสต้าดีกรีแชมป์โลกทั้งไทยและต่างประเทศ และร่วมลุ้นกับการแข่งขันเฟ้นหาตัวแทนบาริสต้าทีมชาติไทย สู่เวทีโลกในรายการ PCA Pro Final รอบไฟนอล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ สนุกเข้มข้นกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรักกาแฟ ทั้ง Coffee Rave Party กับ BPM และ DJ ชื่อดัง, รวมตัวคนรักรถคลาสสิก, Morning Run จิบกาแฟ วิ่งสูดโอโซนบนสวนลอยฟ้า Central Park และเวิร์กชอปเพื่ออัปสกิลจากคอกาแฟสู่ครีเอเตอร์ พร้อมโปรโมชันและของที่ระลึกมากมาย
พลาดไม่ได้กับที่สุดของการรวมตัวคาเฟ่กว่า 120 ร้านดังที่จะเปลี่ยนเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กของคนรักกาแฟ ในงาน World Coffee Hub ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค. 68 นี้ เต็มพื้นที่จัดงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
