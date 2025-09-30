“กาแฟสุขทุกฟีล ทุกสไตล์ ที่ 7-Eleven” ร่วมฉลองต้อนรับวันกาแฟสากล

พร้อมนำเสนอแบรนด์กาแฟคุณภาพ All Select Specialty Moment กาแฟพรีเมียม อาราบิก้า 100% คัดสรรเมล็ดกาแฟนำเข้าจากโคลอมเบียแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพระดับโลก ที่พร้อมเสิร์ฟในทุกช่วงเวลาพิเศษของคุณ ด้วยรสชาติหอม ละมุนและเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นพรีเมียมอย่างแท้จริง และแบรนด์ All Café ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เน้นความสดชื่น สดใสในทุกแก้ว เติมเต็มทุกโมเมนต์ด้วยความสนุกและประสบการณ์ดี ๆ ที่ช่วยให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่พิเศษได้ง่าย ๆ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเปิดงาน โดยมีแบรนด์ All Select, All Café, 7-Select และ Kudsan พร้อมด้วยคู่ค้ากว่า 20 ราย อาทิเช่น เนสกาแฟ, เบอร์ดี้, มอคโคน่า, ซุปเปอร์, เขาช่อง, รอแยล คอฟฟี่, บิวติสริน, บัดดี้ดีน, ทรูสเลน, เพรียว คอฟฟี่, บอส คอฟฟี่, ยูซีซี, อาราบัส, อีฟ เป็นต้น มาร่วมสร้างประสบการณ์กาแฟหลากหลายสไตล์
และพิเศษสุดๆ ยังมีกิจกรรมจาก All Select กับแขกรับเชิญพิเศษ เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย ที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยการโชว์ฝีมือชงกาแฟเมนูซิกเนเจอร์ เฮอร์บัล รีเฟรช ให้แฟนคลับได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร้องเพลง เล่นเกม บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมแจกและชิมผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติอร่อย คุณภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการนำเสนอกาแฟหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกฟีลและทุกสไตล์ ไม่ว่าจะร้อน เย็น หรือปั่น เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกดื่มกาแฟแก้วโปรดได้ทุกที่ ทุกเวลา
เพราะกาแฟที่ เซเว่น อีเลฟเว่นไม่ได้มีแค่รสชาติ แต่ยังเต็มไปด้วยความสุขในทุกฟีลทุกสไตล์ เพื่อให้ทุกคนได้เลือกดื่มในแบบที่ใช่สำหรับตัวเอง