Espresso Intermezzo อาร์ฟเตอร์นูนทีสไตล์อิตาเลียน

Ms.Jigger ห้องอาหารอิตาเลียน ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เปิดตัวอาร์ฟเตอร์นูนที “Espresso Intermezzo” พร้อมเชิญชวนให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การจิบชายามบ่ายรูปแบบใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มจากประเทศอิตาลี
นอกเหนือจากเซ็ทอาหารกลางวันและเมนูอาหารเย็นอันเลื่องชื่อของ Ms.Jigger แล้ว ห้องอาหารอิตาเลียนร่วมสมัยแห่งนี้ ยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบที่คุณสามารถมาผ่อนคลายกับเพื่อนๆ พร้อมรับประทานอาหารว่างทั้งคาวหวานที่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี รวมถึงกาแฟ ชาระดับพรีเมียม และม็อกเทลกาแฟที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่
• Freddo กาแฟอาราบิก้าจากประเทศโคลอมเบีย เสิร์ฟพร้อมคุกกี้ช็อกโกแลต
• Caffè Freddo all’Acqua di Cocco กาแฟโคลด์บรูว์อาราบิก้าจากประเทศนิการากัว ผสมกับมะพร้าวและส้ม พร้อมความซ่าจากโซดา
• Roma Rosso กาแฟอาราบิก้าจากประเทศอินเดีย ผสมกับน้ำหวานกุหลาบจุฬาลงกรณ์ และโซดาพีชและมะลิกลิ่นห้อมสดชื่น
• Caffè Fruttato กาแฟโคลด์บรูว์รสชาติกลมกล่อม ผสมผสานกับเกรปฟรุตสีชมพู ลูกแพร์ ส้ม และนม
สำหรับเมนูอาหารว่างแบบคาว อร่อยไปกับ ขนมปัง Piadina ที่มีส่วนผสมของปลาทูน่า เคเปอร์ และมะกอกดำ Kalamata โฟคคาเซียที่อัดแน่นไปด้วยแฮมมอร์ตาเดลลารสชาติเข้มข้น ชีสโพรโวลา และมะเขือยาวที่ไปย่างจนหชนุ่มหอม บรูสเกตต้าที่โปะหน้าด้วยกุ้งแดงทาร์ทาร์รสละมุน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ชอบของหวาน คุณยังสามารถลิ้มลองขนมหวานสไตล์อิตาเลียน เช่น ขนมคานโนลีสไตล์ซิซิลี ที่อัดแน่นไปด้วยชีสริคอตต้า พิสตาชิโอครัมเบิล ขนมบอมโบลินีเฮเซลนัทนุ่มฟู มูสช็อกโกแลตผสมเหล้ารัม และอีกมากมาย
ชุดน้ำชายามบ่าย Espresso Intermezzo ราคาเซ็ทละ 1,590++ บาท สำหรับ 2 ท่าน รวมเครื่องดื่ม 2 แก้ว โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง ชา กาแฟ และกาแฟม็อกเทล มีให้บริการทุกวันที่ห้องอาหาร Ms.Jigger โรงแรมคิม์ปตัน มาลัย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11:30 น. - 17:00 น.
Ms.Jigger เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงคืน โดยสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าใช้บริการร่วมกับเจ้าของได้ที่บริเวณ Ms.Jigger Terrace ได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น. - 17:00 น. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่โทร 02 056 9999 หรือ Line @ms.jigger หรืออีเมล msjigger.kimptonmaalai@ihg.com