อาหารทะเลคุณภาพ กับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสุดพรีเมี่ยม

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) แนะนำบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและอาหารนานาชาติมื้อค่ำระดับพรีเมียม สวรรค์ของคนรักอาหารทะเลที่มีอาหารทะเลนานาชนิดคุณภาพเยี่ยมสดใหม่พร้อมให้บริการเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์ วันเสาร์ และอาทิตย์ ในบรรยากาศสุดหรูหราที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso)
เริ่มต้นบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและอาหารนานาชาติมื้อค่ำระดับพรีเมียมด้วยอาหารทะเลนำเข้าสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสดไอริส (Irish Oyster) หอยนางรม ฟิน เดอ แคลร์ (Fine De Claire Oyster) ไข่ปลาคุณภาพนานาชนิด เช่น คาเวียร์ อาวูรูกา (Avruga Caviar) ไข่ปลาแซลมอน (Salmon Roe) ไข่ปลาลัมพิชสีดำ (Black Lumpfish) และไข่ปลาลัมพิชสีแดง (Red Lumpfish) นอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลลวกสุกกำลังพอดีแช่เย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง ได้แก่ ขาปูยักษ์สีทอง (Golden King Crab) แคนาเดียนล็อบสเตอร์ (Canadian Lobster) กุ้งแม่น้ำและกุ้งขาวลวก หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ (New Zealand Green Mussels) และปูม้านึ่ง ส่วนกุ้งแม่น้ำอบกับกระเทียมตะไคร้เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วเป็นอาหารพิเศษที่ปรุงจากกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่ผ่ากลางแล้วอบกับซอสสูตรเฉพาะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยได้แก่ กระเทียม ตะไคร้ และ ขมิ้น รับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดที่รับรองว่าจานเดียวไม่เคยพอ
อาหารแนะนำจากมุมบาร์บีคิว (BBQ) ได้แก่ สเต็กปลาทูน่าปรุงรส (Marinated Tuna Steak) ปลาเก๋าย่างเสิร์ฟกับซอสครีมผสมผักชีลาว (Dill Crème Sauce) พลาดไม่ได้กับกั้งสด ๆ ย่างเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู๊ด ส่วนท่านที่ชื่นชอบเนื้อ แนะนำซี่โครงแกะหมักสมุนไพร (Australian Lamb Chop) และสเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลีย (Australian Wagyu Beef Steak) ที่สามารถสั่งย่างให้สุกตามชอบแบบจานต่อจาน
นอกจากนั้นมุมอาหารพิเศษ ยังมีเนื้อสันนอกออสเตรเลียอบสมุนไพรสด และปลาแซลมอนทั้งตัวอบเกลือและสมุนไพรไทยให้บริการอย่างไม่จำกัด ส่วนมุมอาหารจีนก็ไม่น้อยหน้า เพราะมีเป็ดปักกิ่ง หมูกรอบ และหมูแดงย่าง แสนอร่อยที่ใครต่อใครได้ชิมล้วนติดใจให้บริการอย่างไม่จำกัด
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วย ขนมหวานมากมายทั้งขนมไทย ขนมเค้ก และขนมหวานพิเศษที่ทุกคนชื่นชอบอย่างเครปซูเซ็ตต์ (Crepe Suzettes) รับประทานคู่กับ นูเทลล่า สตอร์วเบอร์รี่ หรือช็อคโกแล็ต ข้าวเหนียวมะม่วง ช็อคโกแลตฟาวเทน (Chocolate Fountain)หรือช็อคโกแลตฟองดูที่ใช้จุ่มผลไม้สดตามฤดูกาล
เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดที่จะขับกล่อมเสียงเพลงไพเราะระหว่างมื้ออาหารวันศุกร์ และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 21.30 น.
บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและอาหารนานาชาติมื้อค่ำระดับพรีเมียม ให้บริการทุกค่ำคืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ราคาท่านละ 2,250++ บาท สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำอัดลมให้บริการแบบไม่จำกัดราคาท่านละ 200++ บาท ส่วนบริการ ไวน์ โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทล น้ำผลไม้และน้ำอัดลม ราคาท่านละ 900++ บาท และราคาท่านละ 2,300++ บาท จะได้ดื่มแชมเปญแบบไม่จำกัด
ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น Mezzanine โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com
ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม