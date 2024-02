ฉลองวันแห่งความรักปีนี้ด้วยอาหารเลิศรสที่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารระดับตำนานที่ให้บริการอาหารเลิศรสสไตล์ยุโรปมาอย่างยาวนานเกือบ 60 ปี จัดเตรียมอาหารชุดพิเศษสำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ ยู แอนด์ มี (You & Me) ซึ่งเป็นอาหารชุด 5 รายการที่ประกอบไปด้วยอาหารน่ารับประทานสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย เพลิดเพลินกับอาหารพิเศษ อาทิ หอยนางรมตุ๋นกับโอเซตรา คาเวียร์ ฟัวกราส์ทอด และรีซอตโตข้าวคาร์นาโรลีกับกุ้งแดง โดยอาหารชุดพิเศษสำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ ให้บริการเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 23.00 น. ราคา 7,000++ บาท สำหรับ 2 ท่าน เพิ่มรสชาติให้แก่มื้ออาหารด้วยการจับคู่กับไวน์ 4 แก้วในราคาท่านละ 1,590++ บาท

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักตลอดสัปดาห์ที่ห้องอาหาร โซแคล กับอาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส (Valentine’s Tapas) ที่เชฟได้รังสรรค์อาหารน่ารับประทานจัดเป็นอาหารชุดพิเศษ โดยมีอาหารแสนอร่อย ได้แก่ สลัดผักและสตรอว์เบอร์รี หอยเชลล์ฮอกไกโดย่างแบบตาตากิเสิร์ฟกับซอสเสาวรส ปลากะพงแดงย่างเสิร์ฟกับผักเคล พริกหวานและมะกอกดำ อาหารจานหลักให้บริการอกเป็ดบาร์บารีย่างราดซอสไวน์แดงและเชอร์รี ส่วนขนมหวานเป็นเชอร์เบตมะนาวกับเบอร์รีสด อาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส ราคาท่านละ 1,300++ บาท นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพิ่มความหวานในช่วงเทศกาลแห่งความรัก โดยค็อกเทลราคาเริ่มต้นแก้วละ 390++ บาท ส่วนม็อกเทลราคาแก้วละ 250++ บาท อาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส และเครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักมีให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 23.00 น.

บัลโคนี่ เลาจน์ เชิญชวนคู่รักมาเพลิดเพลินกับขนมหวานนานาชนิดจากชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ที่เชฟออกแบบเป็นพิเศษอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความรักแสนหวาน เพื่อให้บริการระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ถึง 17.30 น. ราคาชุดละ 1,990++ บาท สำหรับสองท่าน และราคาชุดละ 1,100++ บาท สำหรับหนึ่งท่าน นอกจากนั้น ยังมีเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 24.00 น. โดยมีค๊อกเทล อาทิ ไอ มิส ยู 365 (I Miss You 365) และ บี มาย วาเลนไทน์ (Be My Valentine) ราคาเริ่มต้น แก้วละ 390++ บาท หรือ ม๊อกเทล เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สีสันสดใส อย่าง โซลเมท เซเวอะ (Soulmate Savour) และซินญอริต้า (Senorita) ให้บริการ ราคาแก้วละ 250++ บาท

ระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ และห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ก็ให้บริการเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์เช่นกันเพื่อเพิ่มความหวานฉ่ำให้แก่มื้ออาหารกับคนรู้ใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มค็อกเทล อาทิ เลิฟ เซอเคิล (Love Circle) และ มิส ยู (Miss You) ราคาเริ่มต้นแก้วละ 390++ บาท หรือเครื่องดื่มม็อกเทลไร้แอลกอฮอล์ อาทิ เลิฟ เบอร์รี่ (Love Berry) ราคาแก้วละ 250++ บาท โดยให้บริการที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.30 น. และ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และ 18.00 น. ถึง 22.30 น.

อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานแห่งความรัก ด้วยขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์แสนน่ารัก จาก ร้านขนม บัตเตอร์ โดยขนมอบราคาสุทธิชิ้นละ 70 บาท ส่วนขนมเค้กดีไซน์พิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักขนาด 2 ปอนด์ ราคาสุทธิ 1,600 บาท สั่งซื้อขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์ได้ระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมื้ออาหารพิเศษช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ สั่งซื้อขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์แสนน่ารัก หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเว้นขนมอบและขนมเค้กสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว)