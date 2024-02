โรแมนติกดินเนอร์คอร์สสุดว้าว ท่ามกลางบรรยากาศสุดไอคอนิก

จิม ทอมป์สัน ต้อนรับเดือนแห่งความรักหวานฉ่ำด้วยการนำเสนอหลากหลายเมนูอาหารและเครื่องดื่มค็อกเทล-ม็อกเทลแสนอร่อย ชวนทั้งคู่รักมาเอ็นจอยกับผลงานการรังสรรค์รสชาติของเหล่าเชฟและมิกซ์โซโลจิสต์มากฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดินเนอร์คอร์สสุดว้าวที่เสิร์ฟในจำนวนจำกัดเฉพาะวันวาเลนไทน์วันเดียว (14 ก.พ.) ที่ร้านอาหารไทย จิมทอมป์สัน รวมถึงเมนูพิเศษช่วง 1 ก.พ. – 29 ก.พ. 67 ได้แก่ ของว่างเอ็กซ์คลูซีฟรับเดือนหวาน ๆ ใน Afternoon Tea Set ของห้องชายามบ่าย The O.S.S. Room และ 4 เมนูเครื่องดื่มหน้าตาสวยสะกด พร้อมชูทุกรสชาติแห่งความรักได้อย่างมีชั้นเชิง พร้อมให้จิบทุกความรู้สึกที่ The O.S.S. Bar บาร์สุดฮิปไวบ์เก๋ ทั้งสามร้านอยู่ในพื้นที่โซนร้านอาหารใหม่ของจิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันชื่อดังใจกลางเมืองกับบรรยากาศไทยโมเดิร์นหนึ่งเดียวในไทย ท่ามกลางสวนสวยริมน้ำเหมาะสำหรับการออกเดตแสนเพอร์เฟกตั้งแต่เช้าจรดค่ำคืน

ร้านอาหารไทย จิมทอมป์สัน เปิดจองคอร์สพิเศษกับ Valentine's Day Dinner สำหรับ 2 ท่านในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ชวนหวานใจมาเพลิดเพลินกับอาหารไทยร่วมสมัยรสจัดจ้านกับ 5 เมนูพิเศษ เปิดต่อมรับรสด้วย Full Moon in Koh Lanta ซาชิมิหอยเชลล์พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและผักกาดหิ่น ต่อกันด้วย Mieng Kham เมี่ยงหมูสามชั้นอิเบอริโก้ พร้อมดิปน้ำพริกกะปิ และอีกหนึ่งจานสุดรีเฟรช Tom Yum Ceviche ต้มยำปลาและกุ้งสไตล์เซวิเช่ ชูวัตถุดิบสดจากทะเล เสริมเทกซ์เจอร์ด้วยอโวคาโด้ มะม่วง และข้าวโพด พร้อมอิ่มอร่อยกับ Hang-Leh Curry แกงฮังเลข้าวหมกที่เลือกโปรตีนได้ระหว่างเนื้อวัว Short Rib และเนื้อหมูดอยตุงออร์แกนิก ปิดท้ายด้วยของหวานสีสวยให้รสเปรี้ยวหวานลงตัวอย่าง Ballet Russe de Monte Carlo พาฟโลวาซอฟต์เมอแรงค์เสิร์ฟคู่กับลูกหม่อนแช่อิ่ม ท็อปด้วยซอสเบอร์รี่ จองดินเนอร์คอร์สวันวาเลนไทน์สำหรับ 2 ท่านในราคา 4,900 ++ บาท ได้ผ่าน +66 2 612 3601 หรือ https://bit.ly/47fzN6q

The O.S.S. Room (ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของร้านอาหารไทย) เอาใจคนรักการจิบชายามบ่ายในบรรยากาศสุดชิววิวบ้านไทยและสวนสวยร่มรื่น พร้อมเสิร์ฟ Afternoon Tea Set ที่มาพร้อม 5 เมนูพิเศษเฉพาะเดือนแห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็น House Cured Seasonal Fish เมนูปลาดองสีชมพูสดใสจากบีทรูทเสิร์ฟคู่กับซอสมินต์มะพร้าว Rice Crispy Chocolate Chicken Pop เมนูกึ่งคาวกึ่งหวานกับไก่ทอดเคลือบข้าวพองทอดกรอบ ได้กลิ่นซอสน้ำปลาที่แอบมีรสหวานจากช็อกโกแลต นับเป็นความแปลกใหม่ที่ต้องลอง อีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ Duck Curry Wafer แกงเผ็ดเป็ดย่างสุดนุ่มรสชาติจัดจ้านแบบไทย เสิร์ฟในเวเฟอร์แผ่นบางกรุบกรอบ ต่อด้วยขนมหวานชื่อดังฝรั่งเศสใส่ทวิสต์น่าสนใจ Ceylon Tea Canelé กานาเล่กรอบนอกหนึบในที่หอมกลิ่นชาซีลอนเตะจมูกในทุกคำ และอีกหนึ่งขนมเค้กห้ามพลาดของร้าน Pink Double Fromage Cheesecake ชีสเค้กสุดครีมมี่ละลายในปากที่ใครได้ชิมก็ติดใจ เมนูพิเศษเดือนวาเลนไทน์เสิร์ฟตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 67 ที่ The O.S.S. Room เท่านั้น

ในช่วงค่ำคืนหลังหกโมงเย็นไปแล้ว ห้องน้ำชา The O.S.S. Room จะเปลี่ยนโฉมแบบบาร์สุดฮิป The O.S.S. Bar ฮอตสปอตแห่งใหม่ของสายแฮงก์เอาต์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ บาร์ก็ขอจัดเต็มกับไลน์อัปค็อกเทล-ม็อกเทลพิเศษให้ทุกคนได้จิบรสชาติหวานขมครบทุกมิติความรักกับเครื่องดื่มที่ตกแต่งสวยแบบงานศิลป์ดื่มได้ เริ่มด้วย Jim’s Heartbreak ค็อกเทเบสจิน พร้อมด้วยดรายเวอร์มุธ เพิ่มมิติด้วยเหล้าบ๊วย ป๊อปปี้ซีด ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสด สำหรับคนชอบความหอมสดชื่นเกินห้ามใจจากดอกไม้ ขอแนะนำ Ballet De Monaco เครื่องดื่มเบสคอนยัคพร้อมด้วยหอมหมื่นลี้ ใส่ความซ่าของแชมเปญ เติมไซรัปซัมเมอร์ทีและเลม่อนเล็กน้อย ให้ความหอมหวานซ่าลงตัว อีกทีแก้วที่เห็นแล้วหลงรักคือ Oriental Affair เบสเป็นจิน เติมแกรนาดีน เพิ่มความนัวด้วยมะพร้าว, แครม เดอ คาเคา และโฟมไข่ขาว พร้อมตัดรสด้วยเลม่อน แก้วสุดท้ายเอาใจสายม็อกเทลกับ Jim’s Tender Bliss กับเครื่องดื่ม Rose Lemonade หอมสดชื่นเติมไซรัปชาหอมหมื่นลี้และไซรัปบับเบิลกัม รสชาติสดใสสนุกสนานไม่เหมือนใคร จิบ 4 เครื่องดื่มลิมิเต็ดได้ตั้งแต่ 14 – 29 ก.พ. นี้เท่านั้น ที่ The O.S.S. Bar เปิดทุกวัน 18.00 – 24.00 น.

ยังไม่หมดเท่านี้! The O.S.S. Bar ชวนคนโสดมารวมตัวกันในปาร์ตี้ “The Love Mission” ในคืนวาเลนไทน์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ปาร์ตี้ที่คนโสดจะได้เอ็นจอยไปกับการชิทแชททำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ ให้ใจฟู ชิลกับไลฟ์แบนด์ และบุฟเฟ่ต์เครื่องดื่มฟรีโฟลว์ตลอดคืน* (เฉพาะเครื่องดื่มที่ร้านจัดไว้ให้เท่านั้น) ในราคา 900++ พร้อมแล้วก็พุ่งตัวกันไปจองได้ที่ เฟสบุ๊กและอินสตาแกรม theossbarbangkok