ไอคอนสยาม ยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย จัด “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” งานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปักหมุด 'Global Coffee Destination' ดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ศักยภาพของเมล็ดกาแฟไทยสู่สายตาโลก
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขานรับการเติบโตของตลาดกาแฟไทย จัด “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” ปรากฏการณ์งานกาแฟสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปักหมุดเป็น 'Global Coffee Destination' ดึงดูดคอฟฟี่เลิฟเวอร์ทั้งในไทยและทั่วโลก ด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติ รวมความเป็นที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวกว่า 100 ร้านค้า 1,000 เมนู พร้อมทัพบาริสต้าแถวหน้าในแวดวงกาแฟไทยและโลก ยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบให้ก้าวไกล ต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการเติบโตของตลาดกาแฟไทยที่มีมูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท
กระแสความนิยมในเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างกาแฟยังคงมาแรง มีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นมากกว่า 340 แก้ว/คน/ปี และยังเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดื่มกาแฟสำเร็จรูปไปสู่กาแฟสดมากขึ้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมการดื่มที่เปลี่ยนไป ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ รสชาติ และประสบการณ์ของกาแฟที่สูงขึ้น ส่งผลให้คาดการณ์มูลค่าตลาดกาแฟภายในประเทศในปี 2568 สูงถึง 65,000 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดกาแฟโลก ที่ในปี 2567 มีมูลค่า 2.69 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าพุ่งถึง 3.69 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573
ด้วยการเติบโตที่น่าจับตาของตลาดกาแฟ ไอคอนสยาม ในฐานะ ‘Global Experience Destination’ จึงปักหมุดเป็น 'Global Coffee Destination' โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สมาคมกาแฟไทย, UCC , MONIN, พีเบอร์รี่ ไทย, ซีพี เมจิ, Zacapa, MINUS NINE, Prom Chim Coffee Academy, True, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ไอคอนคราฟต์ และไอซีเอส จัดงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ต่อเนื่องถึง Event Space ชั้น M ไอซีเอส ภายใต้คอนเซปต์ “Sip of SIAM – สัมผัสประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจกาแฟไทยและโลก” โดยเป็นงานแรกและงานเดียวที่รวมความเป็นที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ด้วยกันกว่า 100 ร้านค้า 1,000 เมนู ทั้งร้านกาแฟดังจากทั่วไทย เมล็ดกาแฟหายากจากทั่วโลก เรื่องราวจากเหล่าบาริสต้าแถวหน้าในแวดวงกาแฟไทยและโลก เมนูกาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคนรักกาแฟ พร้อมสร้างเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบให้ก้าวไกลสู่สากล
โดยในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2568 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กาแฟคือหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่ม แต่ยังเป็น Soft Power ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟไทยมาโดยตลอด เพื่อผลักดันให้กาแฟไทยก้าวไปสู่ตลาดสากลได้อย่างภาคภูมิใจ การที่ผู้ประกอบการของเรา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน จากแหล่งปลูกกาแฟ GI (Geographical Indication) ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลก เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของกาแฟไทยที่ไม่แพ้ชาติใด ซึ่งงาน ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025 นับได้ว่าเป็นเวทีที่สำคัญยิ่ง ที่ไอคอนสยามได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์นี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ด้าน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “หลายปีที่ผ่านมาตลาดกาแฟในไทยมีการเติบโตอย่างน่าจับตามอง โดยเฉพาะในช่วงปี 2567 ถึงต้นปี 2568 มีตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนี้อย่างชัดเจน คาดการณ์ทั้งมูลค่าตลาดกาแฟในประเทศไทยที่สูงถึง 65,000 ล้านบาท ในปี 2568 และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังพบว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 มีการจัดตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเพิ่มขึ้นถึง 5.70% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และการเติบโตนี้ก็ไม่ได้จำกัดแค่ในกรุงเทพฯ แต่ยังขยายตัวไปทั่วประเทศ ฉะนั้นแล้วเราจึงเชื่อว่า ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025 ที่รวมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวในแวดวงกาแฟจากทั่วประเทศให้มาพบกันในงานเดียวจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในการ เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก ไปจนถึงร้านกาแฟและผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการตลาดและได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ ในการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
และสำหรับ คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด หัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้ มองว่า “ด้วยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของวัฒนธรรมกาแฟในประเทศไทย ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างมูลค่ามหาศาล ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมร้านกาแฟ แต่คือการปักหมุดให้ไอคอนสยามเป็น 'Global Coffee Destination' อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหมุดหมายเดียวที่จะสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคนรักกาแฟ สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบให้ก้าวไกลสู่สากล ในฐานะผู้นำด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ระดับโลก ไอคอนสยามมีความภูมิใจอย่างยิ่งกับการยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย ด้วยการจัดงาน ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025 งานกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นจะเป็น 'Global Experiential Destination' ที่มอบประสบการณ์อันล้ำค่าและมีความหมายอย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ นางสาวชัญญา ธาราธิคุณเดช World Certified Judge กรรมการตัดสินการแข่งขันกาแฟระดับโลก ผู้มีส่วนสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ และกรรมการคนสำคัญของการแข่งขัน “Thailand ICONIC Coffee and Creativity Championship 2025” (TICC2025) ที่จะจัดขึ้นภายในงาน ยังได้กล่าวถึงบทบาทของการแข่งขัน TICC2025 ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและผลกระทบต่อแวดวงกาแฟไทยว่า “การแข่งขัน TICC2025 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันบาริสต้าทั่วไป แต่คือเวทีที่สะท้อนถึงการเติบโตของวงการกาแฟไทยได้อย่างน่าจับตามอง โจทย์ที่เราตั้งขึ้นในปีนี้คือการใช้ เมล็ดกาแฟไทย เป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่แท้จริงและเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงกาแฟไทยเข้ากับเทรนด์โลก เวทีนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาผู้ชนะเลิศ แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกาแฟไทย เป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่า กาแฟไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก และพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของวงการกาแฟระดับสากลอย่างสง่างาม"
“ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ต่อเนื่องถึง Event Space ชั้น M ไอซีเอส ในคอนเซ็ปต์ “Sip of SIAM” ซึ่งนำเสนอผ่าน 3 มิติ ได้แก่
• “SIP THE ICONS” มิติด้านรสชาติ กับการชวนจิบกาแฟแก้วพิเศษจากสุดยอดร้านกาแฟไทยทั่วประเทศที่ยกขบวนมาให้เลือกชิมเลือกจิบภายในงาน รวมถึงคาเฟ่ดัง BUNKER จากประเทศเกาหลีใต้และ ESC (Emery School of Coffee) จากมาเลเซีย ที่ยกร้านมาเสิร์ฟเมนูเด็ดในเมืองไทยเป็นครั้งแรก โซนกาแฟคัดสรรจาก ICONCRAFT ที่ตั้งใจคัดเลือกร้านกาแฟคุณภาพชั้นนำของประเทศมานำเสนอ อาทิ ROAST8RY, Fika & Co., Rêver Roaster, Pangkhon Coffee Roaster, SAUCE COFFEE ฯลฯ ร้านกาแฟฮอตฮิตฝั่งธนและร้านขนมแสนอร่อยที่ชั้น M ไอซีเอส ร้านขนมเบเกอรี่ พร้อมเมนู non-Coffee ให้เลือกชิมมากมาย และไฮไลต์พิเศษกับ ICONIC MENU “Sip of Thai หนึ่งจิบ...ทั้งรสไทย” ที่ร้อยเรียงวัฒนธรรมไทยมานำเสนอผ่าน “รส–กลิ่น–ความทรงจำ” เป็น 7 เมนูกลิ่นอายไทย
• “SIP THE CHAMPIONSHIP” มิติด้านความเป็นที่สุดในสายกาแฟ พบกับการแข่งขัน “Thailand ICONIC Coffee and Creativity Championship 2025” (TICC2025) เพื่อเฟ้นหาแชมป์บาริสต้าตัวจริง, Star Championship Zone ชิมเมนูกาแฟจากแชมป์ TICC2024 และเมนูที่รังสรรค์โดยบาริสต้าชื่อดังระดับโลก, ICONIC Person Talk เวทีเสวนาจากบาริสต้าแชมป์โลก ตลอดจนเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบาริสต้าชื่อดังและแชมป์ระดับโลกจากนานาประเทศ และ “WCC Judge Skills Program (Thailand)” หลักสูตรการตัดสินกาแฟอย่างมืออาชีพ ครั้งแรกในประเทศไทย
• “SIP THE CULTURE” ชวนสัมผัสวัฒนธรรมกาแฟผ่านเรื่องราวเมล็ดกาแฟจากแหล่งกำเนิด ดื่มด่ำกับกลิ่นและรสของกาแฟจากหลากหลายประเทศใน World Coffee Zone เรียนรู้ไปกับเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ อาทิ เวิร์กช็อปศิลปะจากน้ำกาแฟ โดย อาจารย์ทศพร จันทรสุข ศิลปินไทย ที่ 1 ของโลก, DIY จุ่มสีแก้วกาแฟ, ระบายสีจานรองแก้ว, ทำสบู่จากกากกาแฟ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมแจกกากกาแฟและปุ๋ยน้ำไนโตรเจนจากกากกาแฟ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะจากกาแฟและสนับสนุนความยั่งยืน
ทั้งนี้ “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย เพื่อให้คนรักกาแฟได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของเครื่องดื่มแก้วโปรดอย่างเต็มอิ่ม อาทิ
- Stamp Journey ช้อปครบทุก 200 บาท รับแสตมป์สะสมแลกของรางวัล
- ลูกค้า TRUE ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน และ DTAC ใช้ดีแทคคอยน์ 299 คอยน์ รับส่วนลดเครื่องดื่ม 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
- ลูกค้า ONESIAM ที่ซื้อสินค้า ICONCRAFT ภายในงานครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับฟรี ICONCRAFT ESPRESSO SHOT จำนวน 1 ใบ มูลค่า 290 บาท
- โปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 หรือ แก้วที่ 2 ลด 50% จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และไอซีเอส
ทั้งนี้อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกมาก นับได้ว่า “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” เป็นเวทีสำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ๆ ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ คนรักกาแฟ และผู้ที่อยู่ในแวดวงกาแฟ พลาดไม่ได้ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย ขับเคลื่อนวัฒนธรรมกาแฟให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม และชั้น M ไอซีเอส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook:ICONSIAM